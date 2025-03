Universitario vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025?

¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín por la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025? El primer y segundo lugar de la tabla de posiciones se verán las caras este domingo 30 de marzo de 2025 a las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador. Latina TV, por señal abierta, y Movistar Deportes, por cable, son los canales que cuentan con autorización para transmitir el partido. La República Deportes hará una cobertura especial para este partidazo desde la previa hasta el minuto a minuto.

¿Cuándo juega Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2024/2025?

El esperado enfrentamiento entre Universitario de Deportes y San Martín se llevará a cabo el domingo 30 de marzo de 2025. Este partido será fundamental para ambos equipos, ya que ambos son los dos únicos invictos del torneo. Además, de ganar las cremas, se afianzarían en la punta, mientras que, si ganan las ‘santas’, habría nuevo líder del campeonato.

¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín vóley?

El partido de Universitario vs San Martín está programado para las 5.00 p. m. (hora local) y decretará el cierre de la jornada 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025. Si te encuentras en otro país y no quieres perderte nada de este gran enfrentamiento, aquí te brindamos los horarios para diferentes partes de Latinoamérica y España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs San Martín EN VIVO?

Si te preguntas dónde seguir el partido entre Universitario y San Martín, tienes varias opciones disponibles. El partido será transmitido en vivo por Latina Televisión, que te llevará todas las incidencias por señal abierta. Además, el duelo también estará disponible a través de la señal de Movistar Deportes, que emitirá este emocionante encuentro a través de su plataforma de cable.

¿Cómo ver Universitario vs San Martín ONLINE y GRATIS?

Si no tienes acceso a un televisor o prefieres seguir el partido desde tu dispositivo móvil, no te preocupes. La transmisión de Universitario vs San Martín también estará disponible online. Podrás seguir el encuentro en Movistar Play, la plataforma de streaming de Movistar que ofrecerá el partido en vivo a todos sus suscriptores. Asimismo, puedes seguir el duelo a través del canal de YouTube de Latina Televisión.

Para aquellos que busquen una opción gratuita, el partido tendrá una cobertura completa de La República Deportes, que te traerá toda la información sobre los dos equipos. Aquí también podrás vivir todas las incidencias del juego, desde la previa hasta el minuto a minuto, con imágenes y videos para que disfrutes punto a punto.