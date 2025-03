Guillermo Enrique y su sincero mensaje sobre si sufrirá constantes lesiones en los hombros: "Uno conoce su cuerpo"

Alianza Lima atraviesa un presente favorable a nivel futbolístico. Colíder en la Liga 1 junto con Melgar y clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, el equipo de Néstor Gorosito aprovechó el receso por la fecha FIFA para continuar con sus entrenamientos y recuperar a jugadores lesionados.

Uno de los refuerzos que llegó a Matute con el objetivo de ganarse un nombre es Guillermo Enrique. Procedente de Banfield, el lateral derecho argentino fue titular en los 6 partidos del conjunto blanquiazul en la fase preliminar del certamen internacional, a pesar de sufrir una fuerte lesión en el hombro izquierdo durante un amistoso de pretemporada. Por ello, muchos aficionados se preguntaron en redes sociales sobre el estado físico del futbolista y el avance de su recuperación en esa zona del cuerpo.

¿Qué dijo Guillermo Enrique sobre la prevención de nuevas lesiones en los hombros?

En una entrevista para Radio Ovación, Enrique fue consultado sobre diversos temas a nivel personal y grupal. En primer lugar, se pronunció acerca de su situación personal en la institución. "Me he encariñado rápido con el club porque hay muchos chicos muy buenos, la gente referente del plantel se merece esa alegría, porque vinieron de un año duro", afirmó.

De igual manera, brindó sus impresiones sobre los rivales que tendrá Alianza Lima en la Copa Libertadores, así como del próximo desafío de la escuadra íntima en Tarma por el torneo local. "La Copa Libertadores es complicada, hay equipos fuertes, y nosotros trabajaremos de la mejor manera para el arranque de la Copa Libertadores y seguir por el mismo camino", señaló. "No he tenido la oportunidad de jugar en altura, pero me han comentado cómo tratarlo, personalmente buscaré estar tranquilo y manejarlo", agregó.

Guillermo Enrique asistió para el tercer gol de Alianza Lima frente a Nacional de Paraguay, que fue anotado por Kevin Quevedo. Foto: AFP

Finalmente, al ser preguntado por el estado de sus hombros y el escenario de una posible operación. "Se ha dicho que a largo tiempo me va a costar una operación (hombro), no lo veo de esa manera, uno conoce su cuerpo. Siento los hombros muy fuertes, los siento muy bien. Todos los días estoy trabajando para fortalecer y estar fuerte, y esos dolores que tuve en algún momento, no van a impedir que esté en algún partido", declaró.

¿Cuándo juega Alianza Lima por la Liga 1?

Por la fecha 6 del campeonato doméstico, Alianza Lima enfrentará a ADT el sábado 29 de marzo a partir de la 1 p.m. en el Estadio Unión Tarma, con el arbitraje de Kevin Ortega. Durante la mañana del 26 de marzo, trascendió que la dirigencia del club victoriano solicitó la suspensión del partido debido a la falta de aerolíneas disponibles que trasladen al equipo al aeropuerto de Jauja, cuya pista de aterrizaje se encuentra en mantenimiento. Al cierre de la presente nota, la Liga Profesional de Fútbol no ha efectuado algún pronunciamiento al respecto.

¿Cuándo juega Alianza Lima por la Copa Libertadores?

En cuanto al ámbito internacional, Alianza Lima recibirá a Libertad de Paraguay el martes 1 de abril desde las 9 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Se espera en las próximas horas el comunicado de la Conmebol sobre la terna arbitral que impartirá justicia para este compromiso.