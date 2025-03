Justicia española rechaza denuncia de Vinicius Jr. por racismo a horas del Argentina vs Brasil

La Fiscalía de Delitos de Odio de Cataluña ha decidido archivar la investigación sobre los gritos racistas dirigidos a Vinicius Junior durante el clásico entre Real Madrid vs Barcelona, celebrado el 28 de octubre de 2023. A pesar de haber identificado a tres individuos, el Ministerio Fiscal considera que no se ha cometido un delito de odio.

Durante el encuentro entre el blancos y blaugranas, se registraron insultos hacia el futbolista brasileño, incluyendo expresiones despectivas. Sin embargo, la Fiscalía no ha podido determinar con certeza las palabras exactas proferidas, lo que ha influido en su decisión de archivar el caso.

Detalles de la investigación de Vinicius Jr.

El decreto de la Fiscalía señala que, aunque se utilizaron términos ofensivos, no se cumplen los requisitos necesarios para calificar la conducta como un delito. La decisión ha generado reacciones en el ámbito deportivo y social, donde se debate la gravedad de los insultos racistas en el fútbol.

La Fiscalía llegó a identificar a tres personas que habrían proferido los gritos racistas, pero no logró establecer si las expresiones fueron "mucho morro", "pu** mono" o "mo** tonto", esta última escuchada por un testigo. A pesar de la identificación, la falta de claridad en las palabras exactas ha sido un factor determinante en el archivo del caso.

Argumentos de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal argumenta que, aunque la expresión "mono" es claramente ofensiva y despectiva, no se dan las condiciones necesarias para considerar que se ha afectado el derecho al honor. Según el decreto, las acciones denunciadas no provocaron la interrupción del partido, no fueron ejecutadas de forma coral y no se observó un efecto llamada en el público.

Además, la Fiscalía destaca que ninguno de los investigados pertenece a un grupo radical o extremista, y que los insultos no fueron acompañados de otros delitos. Estos factores han llevado a la conclusión de que no se puede considerar que la conducta se ajuste al tipo penal de incitación al odio, según el artículo 510.2 del Código Penal.

Reacciones y contexto

La decisión de archivar la investigación ha suscitado diversas reacciones en el ámbito deportivo y social. Muchos consideran que la falta de acción ante los insultos racistas perpetúa un problema grave en el fútbol y en la sociedad en general.

La discusión sobre la efectividad de las medidas contra el racismo en el deporte continúa, mientras se espera que se tomen acciones más contundentes para erradicar este tipo de comportamientos.