El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, retornó al país luego de su viaje a Paraguay, donde presenció el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, Lozano fue abordado por la prensa, que le consultaron sobre el futuro de Deportivo Binacional en la Liga 1 luego del fallo del TAS, que emitió un fallo en favor del máximo ente del fútbol en el país y que podría perjudicar la permanencia del ‘Poderoso del Sur’ en la primera división.

Frente a esta situación, Agustín Lozano se mostró cauteloso y aseguró que, mientras una instancia competente no establezca lo contrario, Binacional se mantendrá en la Liga 1. No obstante, la decisión del TAS podría perjudicar seriamente al ‘Bi’, que retornó a la máxima división tras decisión de la Corte Superior de Justicia de Puno.

Agustín Lozano asegura permanencia de Binacional en la Liga 1

El mandamás de la FPF aseveró que, para él, Binacional se mantiene como uno de los equipos participantes de la Liga 1 pese a la resolución del TAS. Lozano señaló que está a la espera del pronunciamiento de un ente competente que dictamine lo contrario y que, de no suceder, el cuadro de Juliaca continuará disputando el torneo local.

“Ese es un tema en el que nunca he participado ni tengo por qué hacerlo ahora. Esas son instancias competentes que se pronunciarán y yo seré respetuoso de las autoridades que tienen que pronunciarse al respecto”, inició Lozano a su regreso al país.

“Para mí, Binacional, en estos momentos, es un militante de la Liga 1 al igual que Ayacucho, y lo respetaré mientras que no exista otra orden de un ente superior o un ente competente”, agregó. Con estas declaraciones, Agustín Lozano confirma que la Liga 1 2025 continuará con 19 equipos participantes.

¿En qué consiste el fallo del TAS contra Binacional?

El pasado 15 de marzo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una resolución contra Deportivo Binacional, donde rechazó su apelación ante la FPF, que anuló el descuento de dos puntos a Sport Boys en la Liga 1 2023. Este fallo generó preocupación entre los hinchas del ‘Poderoso’, pues temían que, al anularse dicha apelación, su equipo volvería a la segunda división.

No obstante, según dio a conocer el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, esta decisión no generará el descenso automático de Binacional. Esto se debe a que su ascenso se dio tras intervención de la Corte Superior de Justicia de Puno, y, de no haber una decisión diferente, no se le puede bajar de categoría de ninguna forma.