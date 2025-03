El administrador deportivo, previo al sorteo de grupos de la Copa Libertadores, brindó unas pequeñas declaraciones sobre qué es lo que espera para Universitario de Deportes en el torneo internacional. En declaraciones a Bolavip, Jean Ferrari también fue consultado sobre una posible llegada de Raúl Ruidíaz para ser nuevo refuerzo en esta temporada 2025.

Recordemos que la 'Pulga' se encuentra ahora mismo sin club y está evaluando ofertas para continuar su carrera futbolística y aportar a su próximo equipo con los goles correspondientes. A pesar de tener propuestas, aún no se ha decidido por uno en específico.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre una llegada de Raúl Ruidíaz?

El administrador deportivo de Universitario de Deportes no dudó en afirmar que le gustaría ver un clásico en la Copa Libertadores. Además, descartó por ahora la llegada de Raúl Ruidíaz diciendo que "el plantel está cerrado". Sin embargo, añadió que las cosas pueden varias en el fútbol.

"Las posibilidades se terminaron. Tenemos el plantel cerrado. Bueno, más adelante no sabemos, esto es fútbol. Nunca se cierran las puertas al 100%", declaró Jean Ferrari en Bolavip.

¿Qué opina Jean Ferrari sobre un cruce ante Alianza Lima en la Libertadores?

Jean Ferrari expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que Alianza Lima y Universitario se enfrenten en la Copa Libertadores. Además, comparó un duelo peruano con un posible clásico paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia.

"Sería lindo. Y lindo no solamente por el hecho del enfrentamiento como tal porque es un clásico, genera expectativa, hay mucho de morbo también de por medio, sino porque el hecho que se jueguen clásicos por Copa Libertadores es muy atractivo, ¿no? Tienen la posibilidad también que se pueda jugar en Paraguay un Cerro Porteño vs Olimpia, así que en Perú se puede jugar un 'U' vs Alianza", declaró para Bolavip el administrador deportivo de la 'U'.