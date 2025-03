¿Cuánto cuestan las entradas para La Velada del Año 5? Esto se sabe sobre los precios y la fecha para comprarlas

La Velada del Año 5 se celebrará este 26 de julio en Sevilla, con TheGrefg vs WestCol como main event. Foto: composición LR / ESB / Ibai Llanos / X

La Velada del Año 5 se celebrará este 26 de julio en Sevilla, con TheGrefg vs WestCol como main event. Foto: composición LR / ESB / Ibai Llanos / X

La Velada del Año 5, el evento que enfrentará a los más destacados streamers y creadores de contenido en una serie de combates de boxeo, se celebrará el sábado 26 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla (España). Ibai Llanos, el organizador, ha revelado los primeros detalles sobre la venta y el precio de las entradas para una cartelera que nadie se querrá perder.

Entre las sorpresas de esta edición se encuentra la participación de Rocío López Bueno 'RoRo', quien chocará con Abby en un combate que genera gran expectativa y polémica. La pelea estelar enfrentará al murciano TheGrefg y al colombiano WestCol en una cartelera llena de varias figuras latinas del entretenimiento online. Conoce cuánto deberás pagar para ver a tus estrellas favoritas en directo si vives en Sevilla o viajarás para allá desde otros puntos de España o Hispanoamérica.

¿Cuánto cuestan las entradas para La Velada del Año 5?

Los precios de las entradas para La Velada del Año 5 aún no han sido confirmados, pero Ibai indicó en un directo que "el precio no va a variar, va a ser similar al de las veladas tres y cuatro, no es cuestión de precios". En la última velada, los precios fueron los siguientes:

Tribuna: de 100 a 170 euros.

Grada: de 35 a 95 euros, según la zona del estadio.

Pista: de 100 a 170 euros.

Con estos precios, se espera que el evento sea accesible para una amplia audiencia, manteniendo la calidad y la emoción que caracteriza a La Velada del Año.

¿Cuándo salen a la venta las entradas de La Velada del Año 5?

Las entradas para La Velada del Año 5 se podrán adquirir en la página web oficial de Ibai Llanos, tal como en ediciones anteriores. Aún no se ha anunciado la fecha de inicio de la venta, pero lo más probable es que no estén disponibles en abril ni en mayo, debido a que falta confirmar a varios artistas e invitados. Ibai ha mencionado que habrá una preventa para los clientes de Revolut, lo que podría ser una oportunidad para asegurar un lugar en este esperado evento.

Combates confirmados para 'La Velada del Año 5'

Estos son los siete combates que conforman La Velada del Año 5, tal como se confirmaron en la presentación del evento, llevada a cabo el último lunes 10 de marzo en Barcelona:

Peereira7 vs Rivaldios - primera pelea

Perxitaa vs Gaspi - segunda pelea

Abby vs RoRo - tercera pelea

Andoni vs Carlos Belcast - cuarta pelea

Alana vs. Ari Geli - quinta pelea

ViruZz vs Tomás Mazza - sexta pelea

TheGrefg vs WestCol - pelea estelar.

Estos enfrentamientos prometen ser emocionantes y atraerán a una gran cantidad de seguidores, tanto en el estadio como a través de plataformas de streaming como Twitch y YouTube.