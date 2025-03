Partidos Champions League 2024-25: horarios y canales de TV de la vuelta de los octavos de final

Se vienen los duelos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024-25. Luego de unos apasionantes choques de ida, este martes 11 y miércoles 12 de marzo conoceremos a los clasificados a los cuartos de final. De arranque empezamos con el Barcelona vs Benfica en Montjuic y el encuentro entre Liverpool vs PSG. La jornada la completarán Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Múnich e Inter vs Feyenoord.

Al día siguiente tendremos el Lille vs Borussia Dortmund en Francia y el derbi madrileño entre Atlético de Madrid vs Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Después la fecha se cerrará con los choques entre Aston Villa vs Club Brujas y Arsenal vs PSV Eindhoven.

Programación de los octavos de final de la Champions League

Martes 11 de marzo

Barcelona vs Benfica

Hora: 12.45 m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

Liverpool vs PSG

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Múnich

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5 y Disney Plus.

Inter vs Feyenoord

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Miércoles 12 de marzo

Lille vs Borussia Dortmund

Hora: 12.45 m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

Arsenal vs PSV Eindhoven

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Aston Villa vs Club Brujas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5 y Disney Plus.

Programación de los partidos de vuelta. Foto: Champions League

Resultados de la ida de octavos de final de la Champions League

Benfica 0-1 Barcelona

PSG 0-1 Liverpool

Feyenoord 0-2 Inter

Bayer Múnich 3-0 Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund 1-1 Lille

Club Brujas 1-3 Aston Villa

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

PSV 1-7 Arsenal.

¿Dónde ver los partidos de Champions League en Perú?

Los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League son televisados por los distintos canales de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. Algunos encuentros se pueden ver en el formato Estándar, mientras que otros irán únicamente por el Premium.