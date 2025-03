El último martes 4 de marzo, Alianza Lima dio el golpe de autoridad en la Copa Libertadores 2025. Los blanquiazules derrotaron 2-1 a Deportes Iquique y están a tan solo 90 minutos de entrar a la fase de grupos. Los dirigidos por Néstor Gorosito sufrieron más de la cuenta para conseguir este triunfo. En el segundo tiempo perdió protagonismo y los chilenos aprovecharon para descontar por medio del autogol de Carlos Zambrano.

Uno de los que se refirió a este jugada en particular fue Juan Jayo. Como se recuerda, la leyenda íntima acompañó al plantel a Chile. En su regreso, reveló qué conversó con el 'Kaíser' sobre el desafortunado autogol. Además, relató las palabras que cruzó con 'Pipo'.

¿Qué conversó Juan Jayo con Carlos Zambrano tras autogol ante Deportes Iquique?

En la última edición del programa 'A presión', Juan Jayo relató lo que pudo conversar con Carlos Zambrano tras su autogol. El 'León' le explicó que tuvo este error porque ninguno de sus compañeros le avisó que el atacante rival estaba lejos para sacar el disparo.

"Hablé con Carlos Zambrano de la jugada del gol. Le pregunté si no había visto la pelota, y me dijo que no le avisaron y como fue a la carrera, puso el pie y ya no le dio el tiempo de pasarlo. Le dije que el delantero estaba un poco lejos, pero me mencionó que en ese momento estaba a la carrera a 100 por hora", señaló.

Juan Jayo también charló con Néstor Gorosito previo al Alianza Lima vs Deportes Iquique

El exjugador del equipo victoriano mencionó que sostuvo una charla con 'Pipo' y le reveló que su plan para dirigir al equipo consiste en entablar conversaciones individuales con cada uno de los futbolistas. Esto con el objetivo de transmitirles la confianza necesaria para competir contra cualquier rival.

"Tuve un par de palabras con 'Pipo' Gorosito, se acordó que yo jugaba en Argentina y hablando un poco me dijo que él habla con cada uno de los jugadores, le pregunta que es lo que quiere y lo anima. Eso lo ha mentalizado a todos y el jugador por eso sale super tranquilo. Yo estaba super nervioso y a ellos los vi de lo más normal", reveló.