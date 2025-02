Masivesi Dakuwaqa, jugador de rugby del Biarritz, está en el ojo de la tormenta luego de morder en el rostro a su compañero de equipo el pasado 31 de enero de este año. El hecho se generó a raíz de una pelea que tuvieron cuando salieron en la noche a un club de Anglet, donde el afectado fue Pierre Pagés, a quien tuvieron que llevar al hospital y requirió de 20 puntos de sutura en la mejilla.

Dakuwaqa se ha metido en un lío porque, al ser detenido por la Policía local, se conoció que podría ir a la cárcel por cinco años debido a su accionar. Y por si fuera poco, también fue despedido de su club y será juzgado en un tribunal de Bayona, España, el próximo 30 de mayo.

Jugador de rugby podría ir a la cárcel por cinco años

Después de los hechos, Masivesi Dakuwaqa fue detenido y trasladado a la comisaría del sector de Bayona, donde permaneció 38 horas. Posteriormente, se supo que el Biarritz, equipo donde jugaba, rescindió su contrato al enterarse de lo ocurrido, lo cual para ellos habría sido considerado como una falta grave.

En ese sentido, el jugador denunciado brindó sus descargos a un conocido medio de Francia, donde se mostró arrepentido y también proporcionó más detalles de lo ocurrido. Entre sus súplicas de disculpa a Pagés, también confesó que el alcohol le hizo perder la cordura, a tal punto que no recuerda completamento lo que hizo.

"No recuerdo lo que pasó. Me desperté en una celda de desintoxicación, sin mi camisa, preguntándome qué hacía allí. Sin ningún recuerdo. No lo sé. No recuerdo nada. ¿Por qué lo mordí? Es bastante inesperado. No lo sé. No lo entiendo. Cuando los policías me interrogaron, les pregunté: '¿Por qué estoy aquí, qué hice?' Me dijeron: 'Usted mordió a alguien'.

Les pregunté: '¿A quién mordí?' Entonces me mostraron una foto de Pierre (Pagès) sacada de Google. '¡Dios mío!' Entonces me derrumbé. '¿Yo hice eso? ¿Mordí a nuestro medio scrum?' No podía creerlo. Me gustaría disculparme con Pierre. Pedirle perdón a él y a su familia. Es un jugador con el que disfruto jugar...

Lo quiero, Pierre. ¡Perdóname! Estoy impactado por lo que hice, tanto. Te pido perdón a ti y a tu familia. Hoy estoy tan arrepentido. Le hice daño a alguien que no me había hecho nada. Perjudiqué a mi equipo... Deshonré mi nombre. Estoy torturado por el remordimiento. He perdido el sueño. Pienso todo el tiempo en Pierre”, expresó al medio francés L'Équipe.