Real Salt Lake vs Herediano EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la vuelta de la Concacaf Champions?

Real Salt Lake vs Herediano se disputa en el America First Field. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Real Salt Lake vs Herediano se disputa en el America First Field. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Real Salt Lake vs Herediano EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 26 de febrero por la Concacaf Champions 2025. El partido, correspondiente a la vuelta del torneo centroamericano, se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el America First Field. La transmisión estará a cargo de Disney Plus para toda Sudamérica. Además, podrás seguir por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

En el encuentro de ida, ambos equipos no pasaron del 0-0. Por ello, en este segundo enfrentamiento, saldrán con el cuchillo entre los dientes para buscar la victoria y la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Real Salt Lake vs Herediano: ficha del partido

Partido Real Salt Lake vs Herediano ¿Cuándo? Miércoles 26 de febrero del 2025 ¿A qué hora? 8.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Disney Plus Premium ¿Dónde? America First Field

¿A qué hora juegan Real Salt Lake vs Herediano?

En territorio peruano, el encuentro entre Real Salt Lake vs Herediano por la vuelta de la Concachampions empieza a las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

¿En qué canal ver Real Salt Lake vs Herediano?

La transmisión del Real Salt Lake vs Herediano por la vuelta de la Concachampions estará a cargo de Disney Plus Premium para toda Sudamérica. Este servicio podrás acceder con una suscripción previa.

¿Cómo ver Real Salt Lake vs Herediano online gratis?

Si deseas ver Real Salt Lake vs Herediano ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde juegan Real Salt Lake vs Herediano?

Real Salt Lake vs Herediano se llevará a cabo en el America First Field, ubicado en el estado de Utah. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 20.000 espectadores.