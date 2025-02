¿A qué hora juega Herediano vs Real Salt Lake EN VIVO? Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 19 de febrero por la ida de la primera ronda de la Champions League de Concacaf. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Nacional de Costa Rica, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo del servicio streaming de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juegan Herediano vs Real Salt Lake?

En suelo peruano, el duelo entre Herediano vs Real Salt Lake se jugará a partir de las 6.30 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios según tu ubicación geográfica:

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (jueves 20)

¿Qué canal transmite Herediano vs Real Salt Lake?

La transmisión del Herediano vs Real Salt Lake, así como varios de los partidos de la primera ronda de la Champions League de Concacaf, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus.

¿Cómo ver Herediano vs Real Salt Lake ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Herediano vs Real Salt Lake por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿Dónde juegan Herediano vs Real Salt Lake?

El cotejo entre Herediano vs Real Salt Lake se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica. Este recinto tiene la capacidad para albergar a poco más de 35.000 espectadores.

Herediano vs Real Salt Lake: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Herediano vs Real Salt Lake por la Concacaf Champions League.