A pocos días del cierre del mercado de pases en la Liga 1 2025, la situación de Raúl Ruidíaz generó expectativa entre los aficionados peruanos. Tras su salida de Seattle Sounders, el delantero analiza propuestas para continuar su carrera. Aunque en algún momento se mencionó la posibilidad de que regrese a Universitario, las dificultades económicas del club impidieron un acercamiento real. Asimismo, surgieron rumores de su posible fichaje por Sporting Cristal y Sport Boys; no obstante, ninguna de esas alternativas logró concretarse.

Ante este panorama, una opción sorpresiva emergió en el horizonte: Ayacucho FC. El equipo, que busca reforzar su ataque para la temporada 2025, encontró en la ‘Pulga’ un fichaje ideal para potenciar su ataque. Con el respaldo de un nuevo patrocinador, la posibilidad de concretar la llegada del goleador está más cerca de lo que muchos imaginaban.

Raúl Ruidíaz podría jugar en la Liga 1 2025 con camiseta de Ayacucho FC

El interés de Ayacucho FC por Raúl Ruidíaz tomó por sorpresa a la afición. Si bien el club no figura entre los más poderosos del torneo económicamente, la reciente llegada de un importante patrocinador permitió que se plantee la posibilidad de contratar a un futbolista de la talla del exdelantero de Monarcas Morelia y Seattle Sounders.

“Ayacucho FC ha mostrado su intención de fichar a Raúl Ruidíaz consiguiendo un sponsor. Esto no quiere decir que está hecho el acuerdo o el jugador ya aceptó, pero veamos qué pasa. Además, el delantero tiene opciones concretas con dos clubes del extranjero”, informó el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, a través de su cuenta de X.

De esta forma, la ‘Pulga’ podría jugar junto a su hermano, Yamir Ruidíaz, que juega en los ‘Zorros’ desde marzo de 2024. De hecho, gracias al jugador de 23 años, Raúl tuvo un ligero acercamiento con el cuadro ayacuchano, pues envió un saludo a la afición tras conocerse que el equipo iba a disputar la Liga 1.

“Hola, mi gente hermosa de Ayacucho, soy Raúl Ruidíaz. Solo para decirles que Ayacucho es de Primera, así que todos juntos vamos al estadio a apoyar para cumplir el objetivo. ¡Vamos ‘Zorros’!”, señaló el delantero a través de un video difundido en redes sociales.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz destaca con Sport Hambre FC en amistoso contra la reserva de Universitario en Campomar

Administración de Sport Boys descartó fichaje de Raúl Ruidíaz

En los últimos días, se especuló que Sport Boys podría ser otro de los clubes interesados en Raúl Ruidíaz. Sin embargo, desde la administración rosada desmintieron cualquier posibilidad de ficharlo. A pesar de que la llegada del atacante sería un golpe anímico para el equipo, las limitaciones económicas hicieron inviable cualquier intento de incorporarlo.

“Raul Ruidiaz no llegará a Sport Boys. Hay factores en lo deportivo y económico que no cuadran. Estamos tranquilos con lo que tenemos. No vamos a sobre endeudarnos. La caja rosada es una propuesta que se analizará en su debido momento como cualquier otra”, aseveró Adrián Alcócer, administrador de la ‘Misilera’ en declaraciones para el periodista Ernesto Macedo.