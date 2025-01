Raúl Ruidíaz se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones mientras define cuál será su nuevo equipo para la temporada 2025. En medio de ello, el delantero nacional sorprendió a varios hinchas al alentar a un equipo de la Liga 1, que no es Universitario de Deportes. Se trata de Ayacucho FC, al que mandó un afectuoso saludo.

"Hola, mi gente hermosa de Ayacucho, soy Raúl Ruidíaz. Solo para decirles que Ayacucho es de Primera, así que todos juntos vamos al estadio a apoyar para cumplir el objetivo. ¡Vamos 'Zorros'!", señaló en un video difundido en las redes sociales.

Raúl Ruidíaz reveló por qué no fichó por Universitario para el 2025

En una entrevista para L1 Max, Raúl Ruidíaz señaló que tuvo conversación con Universitario para fichar para la temporada 2025. Sin embargo, las negociaciones se cayeron.

"Hubo un acercamiento, una negociación en diciembre. Creo que fue en la quincena de diciembre, donde en la que yo dejé pasar dos opciones fijas en la MLS por (esperar a la 'U'), pero no llegamos a un acuerdo. El año del centenario, que yo pedí mi renuncia al Seattle, no se dio. No (tuve contrato), era todo palabra. Se llegó a un acuerdo, pero el club no me dejó salir porque quería que acabara mi contrato y salir bien", indicó.

"Todo es parte de una negociación. Si hace tres meses hubo un número, y luego pasan tres meses, te vas abajo, números arriba, números abajo, es parte de una negociación encontrar un punto medio. Pero siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera, va a buscar la forma. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está", agregó.

Raúl Ruidíaz contó por qué dejó la selección peruana

Por otro lado, en esa misma entrevista, Raúl Ruidíaz indicó que se alejó de la selección peruana en los últimos encuentros debido a un problema de salud que tenía su hijo menor.

"Fossati me llamó y me dijo que había la opción de ir a la selección. Pero yo dije que no, porque mi hijo nació con un problema en el corazón. No me voy a alejar de mi familia, quiero estar con mi familia y con mis hijos. La decisión fue familiar", manifestó.