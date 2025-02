La controversia arbitral en LaLiga continúa generando reacciones. Javier Tebas, presidente del organismo, ha vuelto a centrar su crítica en el Real Madrid, acusando al club de mantener un relato manipulado en torno a las decisiones arbitrales.

Los merengues han estado en el centro de la polémica tras enviar una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitando una competencia más justa. En este contexto, Tebas no ha dudado en expresar su descontento con la postura del club, señalando que su enfoque es agresivo y distorsionado.

Presidente de LaLiga apuntó contra el Real Madrid

Las declaraciones de Tebas han reavivado el debate sobre la influencia de los grandes clubes en el fútbol español y la percepción de favoritismo en las decisiones arbitrales.

En una reciente entrevista con 'The Objective', Javier Tebas no escatimó en críticas hacia el Real Madrid. "Llevamos mucha polémica arbitral en las últimas semanas. Desde el ámbito federativo no se busca solución. Desde Real Madrid TV, el Real Madrid, pone la polémica y escribe un relato falso y poniendo en duda todo el fútbol son ellos", afirmó el presidente de LaLiga.

Según Tebas, el club Merengue se coloca en el centro de la discusión, lo que genera un ambiente de tensión. "Todos los clubes se quejan, pero desde el Madrid ponen el foco. Es un relato agresivo, verbalmente y manipulado", añadió, sugiriendo que la narrativa del club es perjudicial para el fútbol en general.

"Conozco a muchos madridistas que no están de acuerdo con el Real Madrid, que es un club llorón, está todo el día llorando. Lloran para el fin de semana, llorarán para el fin de semana siguiente y todo es culpa de una conspiración", sostuvo.

Críticas a Florentino Pérez y la percepción del madridismo

El presidente de LaLiga también dirigió sus críticas hacia Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, a quien acusó de "engañar a la gente". Según Tebas, Pérez representa "el fútbol oligarca", priorizando los intereses de los clubes ricos. "Él quiere decidir todo, el dinero que se reparte", expresó.

Además, Tebas mencionó que una parte del madridismo está cometiendo el error de venerar las decisiones de Pérez, sugiriendo que los aficionados deberían tener una opinión más crítica e independiente. "El madridismo debería de tener opinión independiente", concluyó, dejando claro que la situación actual requiere una reflexión profunda por parte de los seguidores del club.