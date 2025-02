Jefferson Cáceres vive días de ensueño en Inglaterra. Luego de ser confirmado como nuevo jugador de Sheffield United, el futbolista brindó su primera entrevista desde el Viejo Continente. En la charla, profundizó sobre su adaptación a la Championship, su sueño de integran la selección peruana y cómo es la convivencia con sus nuevos compañeros de equipo.

A propósito, Cáceres habló sobre cómo es compartir con Ben Brereton, futbolista inglés que juega con la selección chilena de Ricardo Gareca. El exjugador de Melgar contó que no conversa mucho con él porque no habla español y lo comparó con Oliver Sonne.

¿Qué dijo Jefferson sobre Ben Brereton tras llegar a Sheffield United?

En conversación con GOLPERU, Jefferson Cáceres contó que en Sheffield United hay dos sudamericanos. Uno de ellos es Brereton, con quien no tiene mucha relación porque no habla español fluido. Su caso le hizo recordar al de Oliver Sonne en la selección peruana.

"Está el chileno Ben Brereton, pero no habla español. Es igual que Oliver Sonne que tiene la nacionalida chilena y habla inglés. Después, hay un brasileño que se llama Vinicus Sousa. Con él hablo y paro, cuando el profesor quiere hablar conmigo, lo llama a él y él es como mi traductor", declaró.

Jefferson Cáceres sueña con jugar en la selección peruana

Tras dar el salto a Europa, Jefferson Cáceres confía en que se le puedan abrir las puertas en la selección peruana. Incluso, el peruano de 22 años reveló que ya tuvo contacto con un miembro de la Blanquirroja.

"Creo que el llegar a la selección peruana es uno de los objetivos que me he trazado este año. Sí he tenido una conversación con un preparador físico de la selección. Se comunicó conmigo hace unos días, no recuerdo su nombre, pero sí estoy en comunicación constante para preguntarme cómo voy. Llegar a la selección es una meta que tengo y si Dios quiere, pueda estar en esta convocatoria", contó.