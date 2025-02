Después de una dura derrota ante Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, los referentes de Boca Juniors y su director técnico, Fernando Gago, tomaron decisiones cruciales de cara a la revancha que se jugará el próximo martes 25 de febrero en La Bombonera. La situación actual del Xeneize, que necesita ganar por al menos dos goles para evitar la eliminación del torneo continental, llevó a una profunda reflexión interna.

En un entrenamiento reciente, Gago convocó a los capitanes del equipo para discutir cómo revertir la crisis. La charla, según reportes, fue hermética y centrada en la autocrítica, con la participación de figuras clave como Edinson Cavani y Marcos Rojo, quienes podrían ser titulares en el próximo encuentro.

La charla de autocrítica entre Fernando Gago y los referentes de Boca Juniors

Durante el entrenamiento en Boca Predio, Fernando Gago se reunió con los capitanes, Edinson Cavani y Marcos Rojo, para abordar la situación del equipo. Diego Monroig, periodista de ESPN, comentó que la conversación se centró en cómo salir de la crisis actual. Gago reconoció que la falta de liderazgo en el campo fue evidente en el partido anterior, lo que afectó el rendimiento del equipo.

“Boca se tomó el avión y ayer durante la mañana, cerca del mediodía, en el entrenamiento en Boca Predio, cuando terminó, Fernando Gago llamó a los capitanes y hubo una charla hermética. En pos de ¿Cómo salimos de esto? La opinión de un lado, la opinión del otro. Son Cavani y Rojo, después por diferentes circunstancias este año llevaron la cinta varios”, indicó el reportero

Monroig también destacó que tanto Cavani como Rojo están dispuestos a dar lo mejor de sí en el próximo encuentro. La ausencia de un líder en el campo fue una de las autocríticas que el cuerpo técnico reconoció tras la derrota. La presencia de estos jugadores podría marcar una diferencia significativa en el rendimiento del equipo.

“El martes no se lo pierden, yo tengo a Ander Herrera y a Marcos Rojo el martes como titulares o que harán todo lo posible para estar. Entiendo que Gago, una de las autocríticas que hizo el cuerpo técnico después del partido en Perú, es nos faltó, y no es error porque no lo tenían a mano, llámenlo capitán, referente, técnico dentro de la cancha, ese tipo que te ordena, que agarra del brazo al compañero. El martes no tuvo eso. Hoy te pueden dar eso Ander y Rojo”, añadió.

Expectativas para el partido del martes

El partido del martes se presenta como una oportunidad crucial para Boca Juniors de dar vuelta a la historia. Tato Aguilera, de TyC Sports, mencionó que la charla entre Fernando Gago y los referentes fue un momento de autocrítica profunda. El mensaje fue claro: lo sucedido en Perú no debe repetirse, y todos deben estar alineados para enfrentar el desafío que se avecina.

“Entienden que lo que pasó no puede volver a suceder. El mensaje tiene que ver con eso. Una autocrítica interna para el DT y los jugadores, para que el partido sea una bisagra y que la situación no termine en caos. La autocrítica viene en todos los aspectos, en el cuerpo técnico y los jugadores”, sostuvo.