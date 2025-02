Gino Vegas, presidente de la FPV, anunció un plan integral no solo para el desarrollo del vóley femenino, sino también para el masculino. Foto: composición LR/Norcecainfo/FPV

La Federación Peruana de Vóley (FPV) presentó una iniciativa innovadora llamada ‘Creciendo con el voleibol peruano’, que busca identificar y desarrollar nuevos talentos en el ámbito del vóley. Este proyecto, liderado por Gino Vegas, presidente de la FPV, se llevará a cabo en Lima con el apoyo de la empresa privada y tiene como objetivo potenciar las categorías menores de la selección peruana.

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 19 de febrero, Vegas, junto a Hilbert Villegas y Andrés Rosales de la Corporación Art Sport, detalló los planes para implementar un Circuito de Competencia Inter Academias de Vóley. Este torneo, que incluirá tanto a la rama femenina como masculina, se desarrollará en Lima y se espera que en el futuro se expanda a nivel nacional.

FPV anuncia proyecto para captar talentos con miras a la selección peruana

La Federación Peruana de Vóley identificó la necesidad de fortalecer su estructura formativa para mejorar el rendimiento de la selección peruana. Por ello, el nuevo proyecto se basa en la identificación temprana de talentos en colegios, clubes y ligas distritales a nivel nacional. Gino Vegas, presidente de la FPV, destacó la importancia de captar nuevos talentos en la capital, y afirmó que tienen mapeado “a más de 4 millones de deportistas”.

“Cuando la Corporación me tocó las puertas el mes de enero y me dijeron ‘queremos ayudar al desarrollo del voleibol’, encontramos un nicho que no está trabajado y puede ser importante. Empezamos con este piloto este año, pero la idea es que el próximo año sea a nivel nacional y podamos tenerlo jugando en todo el mes de febrero”, sostuvo el dirigente.

Este plan se trabajará a la par de ‘Proyecto Nacional Perú 2032’, que cuenta con el respaldo de Cecilia Tait y de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Diversas deportistas entre los 11 y 13 años, con más de los 1.80 metros, ya están trabajando en esta iniciativa.

“Primero, es identificar una cantidad de niñas, lo decía en la conferencia, que tenemos mapeado más de 4 millones de deportistas, es un número que nos puede permitir, acuérdate que la Federación tiene un proyecto de búsqueda de talentos, ser un complemento y nutrir a las selecciones bases. Cuanto más ancho sea ese universo de jugadores, va a ser mejor para el crecimiento de las demás categorías”, agregó Vegas.

FPV busca impulsar el vóley masculino

El vóley femenino ha sido tradicionalmente el estandarte del Perú en torneos internacionales. Sin embargo, la FPV ha puesto en marcha un plan para desarrollar con mayor énfasis el vóley masculino. Este segmento, que en las últimas décadas ha tenido menos protagonismo, recibirá un impulso importante con la captación y formación de jugadores en distintas categorías.

“Va a ser una pelea permanente, fui jugador de vóley masculino y sufrí esa diferencia, no porque uno lo quiera hacer, sino que eran temas presupuestales, el femenino tenía más opciones que el masculino, eran los que primeros viajaban y nosotros quedábamos relegados”, agregó.

“Para eso es importante que crezca el vóley masculino y se muestre más. Es muy satisfactorio ver una cantidad de niños matriculados en las diferentes academias”, destacó el presidente de la FPV, que busca el apoyo de la empresa privada para poder llevar a cabo este importante reto.