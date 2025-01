Apenas han pasado cuatro fechas de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 y solo tenemos un equipo invicto en el torneo: Alianza Lima. Las actuales campeonas han empezado arrollando a todos sus rivales por delante y no solo han encadenado cuatro victorias consecutivas, sino que no han perdido ningún set. Encuentros en los que resaltaron varias jugadoras, pero hay una en particular que está resaltando más que sus compañeras y ha sido elegida como mejor jugadora del partido en más de una ocasión: Sonaly Cidrao.

Luego de conseguir el campeonato tras 30 años, Alianza Lima contrató a Paulo Milagres, destacado entrenador brasileño, para buscar el bicampeonato, aseguró a sus piezas fundamentales del equipo y fichó a grandes jugadoras, como la argentina Julieta Lezcano y Sonaly Cidrao. Precisamente esta última acaba de ser elegida, por segunda vez en el torneo, como la mejor voleibolista tras la victoria por 3-0 ante Olva Latino gracias a sus 12 puntos (11 ataques y 1 saque).

¿Quién es Sonaly Cidrao, la brasileña que trajo Alianza Lima?

La voleibolista de 33 años no solo es una destacada deportista que cuenta con bastante experiencia tanto en su país como en el extranjero, sino que también desde hace 7 años pertenece al ejército de su país. Sonaly Monteiro Cidrao pasó gran parte de su carrera en Brasil, donde pasó por los clubes BNB Clube de Brasil, ADC Bradesco, Grémio Barueri, Sao Caetano, Rio do Sul, Osasco Sao Cristóvao Saúde, EC Pinheiros y Brasília Vólei antes de dar el salto al VK Prostéjov de República Checa.

En su palmarés, Cidrao logró conquistar el Campeonato Paulista 2020 y fue vice campeón en el Paulista 2023. Juega de receptora exterior y tras su buen paso por el vóley checo fue elegida por Cenaida Uribe para integrar el equipo campeón de Alianza Lima, donde ya viene destacando gracias a sus buenos ataques.

Pero eso no es todo, pues Sonaly Cidrao también forma parte del ejército de Brasil, perteneciendo al programa de atletas de altos ingresos (PAAR), donde contribuyendo en el desarrollo de este deporte en su país. Además, ha defendido la camiseta de la Canarinha en torneos internacionales, logrando la medalla de oro en la Copa CDE de Voleibol por ejemplo.

Sonaly Cidrao también pertenece al ejército de Brasil. Foto: Instagram/Sonaly Cidrao

¿Qué dijo Sonaly Cidrao tras la victoria de Alianza Lima?

Luego de ser elegida como la mejor voleibolista del partido, Sonaly Cidrao fue entrevistada por Movistar Deportes, donde dejó en claro que se encuentra muy contenta de ayudar al equipo con sus ataques y resaltó que tienen un buen equipo para dar pelea durante todo el torneo.

"Estoy muy contenta de poder ayudar constantemente al equipo con una victoria. Creo que eso será nuestra característica durante todo el campeonato, somos un equipo muy fuerte y tenemos buenas jugadoras que pueden ingresar en cualquier momento. - Me gusta comunicarme con las jugadoras durante el partido, creo que eso es muy importante para nosotros y estoy muy feliz de salir con una victoria. - El entrenamiento sigue siendo muy fuerte, el campeonato es muy largo, pero tenemos un equipo fuerte para todo el campeonato.