La reciente victoria de Alianza Lima ante Boca Juniors en el partido de ida en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 generó reacciones encontradas en los hinchas y la prensa, ya que algunos resaltan el gran desempeño del equipo blanquiazul en Matute, mientras que otros se centran en la pésima actuación del conjunto de Fernando Gago. En tal sentido, el periodista panameño José Miguel Domínguez no dudó en arremeter contra los íntimos y minimizó su triunfo.

El duelo, que finalizó 1-0 a favor de los blanquiazules, fue importante no solo para la imagen del cuadro de Néstor Gorosito, sino también para el fútbol peruano. Alianza Lima se mostró superior al Xeneize, pero no pudo concretar las múltiples oportunidades para ampliar el marcador. Por ese motivo, la afición victoriana aguarda que esa falta de puntería no le cuesta caro en La Bombonera.

Periodista panameño se 'burla' de Alianza Lima tras su triunfo ante Boca Juniors

José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepebomba', utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre el cotejo en Matute y arremeter contra los íntimos y en tono de burla los comparó con el Real Madrid. Además, enfatizó que en Perú se encuentra por debajo de su máximo rival, Universitario.

"Alianza Lima ya se cree el Real Madrid peruano por ganarle a un débil Boca Juniors. El papá del fútbol de Perú sigue y seguirá siendo Universitario de Deportes. Ya sabemos quién es el segundón...", apuntó en su cuenta de X.

El comunicador panameño José Miguel Rodríguez arremetió contra Alianza Lima. Foto: captura de X/José Miguel Rodríguez

José Miguel Domínguez criticó en el pasado a Alianza Lima

El año pasado, 'Chepebomba' había criticado a Alianza Lima porque sus hinchas cuestionaron la llegada a sus compatriotas Cecilio Waterman y Jiovany Ramos, quienes no dieron la talla en La Victoria en 2024. Incluso, resaltó a la 'U'.

"Cecilio Waterman llega y va a meter los goles que le da la gana en la liga peruana. Alianza Lima seguirá siendo un eterno segundón en Perú. Universitario de Deportes, club donde brilló Luis 'Matador' Tejada, 'Lolo' Fernández y Alberto Quintero, es un club verdadero grande", sostuvo auella vez en el programa 'El marcador TV'.

Asimismo, afirmó que en tienda victoriana se deben preocupar principalmente en derribar la grandeza que posee la 'U' y llamó al cuadro merengue "el Real Madrid de Perú". "Creo que los de Alianza Lima deben preocuparse por tumbar esa grandeza de la 'U' y no ser mediocres porque ellos son el verdadero Real Madrid peruano, el verdadero grande y por eso deben trabajar en saber ganarle", sentenció.