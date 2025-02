El triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors en la Copa Libertadores 2025 ha dejado huella en la historia del fútbol peruano. Con un marcador de 1-0, los blanquiazules celebraron una victoria que no solo les otorga una ventaja en la llave, sino que también marca un hito tras 59 años sin vencer a los xeneizes. El análisis del periodista Pedro García resalta la importancia de este triunfo y las sensaciones que dejó en el técnico Néstor Gorosito.

El gol de Pablo Ceppelini fue el momento culminante de un partido donde Alianza Lima mostró su mejor versión de la temporada. Sin embargo, García sostiene que el marcador pudo haber sido más amplio, lo que habría asegurado una clasificación más cómoda para el equipo peruano en el partido de vuelta en Buenos Aires.

¿Qué dijo Pedro García sobre Néstor Gorosito tras victoria de Alianza Lima?

Pedro García, reconocido periodista deportivo, analizó el desempeño de Alianza Lima y destacó que el equipo tuvo oportunidades para aumentar la ventaja. Según comentó, la falta de contundencia en el ataque podría jugar en contra del equipo en el partido de vuelta.

“Yo te aseguro de que Néstor Gorosito no duerme contento, duerme tranquilo, no contento porque Alianza produjo el fútbol suficiente para hacer una victoria más amplia. Seguramente la bronca lo lleva a dentro porque el partido estaba para 2-0 y si me apuras, estaba para otra cosa. Alianza Lima le hizo precio a Boca Juniors, y eso le va a pesar en el partido de vuelta porque una cosa es salir a remontar una goleada y otra cosa es que Boca Juniors salga a ganarlo nomás, por cualquier resultado asegura penales”, sostuvo en el programa 'Vamos al Var'.

El papel de Carlos Zambrano y la actuación del equipo de Néstor Gorosito

García también elogió el desempeño de Carlos Zambrano, quien fue fundamental en la defensa del equipo. A su juicio, la jerarquía del 'Káiser' fue clave para neutralizar el ataque de Boca Juniors, que se mostró más agresivo en el segundo tiempo.

“Por el carácter, por la solvencia, y porque fue contundente en sus cruces; fue Carlos Zambrano. Fue muy bueno porque no salvó un gol directamente con un cruce, pero se impuso, neutralizó a los que jugaban en ataque en Boca Juniors. Siempre lo hizo con categoría, con un buen ‘timing’ y tirándole encima la categoría de seleccionado de todos los tiempos. Si me dices quédate con uno, elijo a Zambrano”, enfatizó.