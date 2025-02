The Strongest vs Bahía EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fase previa de la Copa Libertadores 2025?

The Strongest vs Bahía se jugará desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

The Strongest vs Bahía se jugará desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

The Strongest vs Bahía EN VIVO y EN DIRECTO este martes 18 de febrero por la Copa Libertadores 2025. El partido, válido por la fase 2 del torneo continental, se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora boliviana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

En La Paz, la altitud será un factor determinante para el equipo de The Strongest, que buscará sacar provecho de esta condición para imponerse en la llave ante Bahía. Las expectativas son altas por ver al 'Tigre' en acción y conocer la estrategia que implementará el director técnico, Antonio Carlos Zago.

The Strongest vs Bahía: ficha del partido

Partido The Strongest vs Bahía ¿Cuándo? Martes 18 de febrero del 2025 ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora boliviana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Disney Plus ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz

¿A qué hora juegan The Strongest vs Bahía?

En territorio peruano, el partido entre The Strongest vs Bahía por la fase 2 de la Copa Liberadores 2025 se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs Bahía en vivo?

La transmisión del The Strongest vs Bahía por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN 2 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

¿Cómo ver The Strongest vs Bahía online gratis?

Si deseas ver The Strongest vs Bahía ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde jugarán The Strongest vs Bahía?

The Strongest vs Bahía se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 40.000 espectadores.

