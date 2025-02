Paolo Guerrero no terminó el partido de ida ante Nacional. Foto: captura de DSports

Paolo Guerrero sorprendió a miles de hinchas al estar entre la lista de convocados del Alianza Lima vs Nacional. El 'Depredador' salió visiblemente sentido del partido de ida por la Copa Libertadores 2025, por lo que su ausencia en Matute estaba más que asegurada. Sin embargo, estuvo en el banquillo e incluso ingresó por Hernán Barcos en el segundo tiempo.

El parte médico de Alianza Lima señalaba que el atacante tenía un esguince de tobillo de segundo grado. No obstante, pudo estar disponible para Néstor Gorosito. Días después de esto, se conoció por qué estuvo presente en este trascendental duelo para avanzar en el torneo continental.

¿Por qué Paolo Guerrero sí pudo jugar con Alianza Lima ante Nacional?

En la última edición del programa 'Fútbol como cancha', el periodista Kevin Pacheco informó que Paolo Guerrero pudo jugar ante Nacional porque no sentía dolor. Ante ello, el propio futbolista comunicó su estado, pero tras jugar unos minutos, volvió a sentirse.

"La información que tengo, de forma oficial directamente de gente que está dentro de Alianza, es que Paolo previo al partido de vuelta, no sentía dolor. Entonces, Paolo cuando conversa manifestó que no tenía dolor, pero luego de disputar el partido sí volvió a sentir dolor producto del esfuerzo, donde como indicó Guerrero no estaba al 100%", indicó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su el partido ante Boca Juniors y su reencuentro con Fernando Gago?

En declaraciones para la prensa, el máximo goleador de la selección peruana fue consultado sobre Fernando Gago, estratega con quien tuvo un 'cortocircuito' en Racing. En su respuesta, restó importancia a la situación con Gago, pero destacó lo especial que es para él enfrentarse a Boca Juniors.

"Sí, seguro, especial, ¿por qué sería especial (sobre reencontrarse con Gago)? Enfrentar a Boca Juniors es especial. Es un duelo especial para Alianza Lima, tenemos que salir a ganar en casa y Dios quiera que se dé para después pensar en Buenos Aires", declaró.