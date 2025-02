Pedro Aquino volvió a sumar minutos con la camiseta de Santos Laguna de México en el empate 1-1 ante Mazatlán por el Torneo Clausura de la Liga MX. El volante de la selección peruana, que ingresó al campo de juego en el segundo tiempo, se volvió protagonista del cotejo por una polémica falta que cometió en la agonía del partido, la cual generó una serie de cuestionamientos.

El mediocampista de 29 años, que busca recuperar su mejor nivel luego de afrontar una complicada lesión, se convirtió en el blanco de las críticas por su falta contra Mauro Lainez, quien fue su compañero en el club América.

¿Qué pasó con Pedro Aquino?

A los 93 minutos, el exjugador de Sporting Cristal cortó un contragolpe del Mazatlán con una barrida por detrás que afectó al atacante Mauro Lainez. Si bien el juez principal se sacó de inmediato la cartulina roja, esto no impidió que los futbolistas del Cañonero fueran a increpar al peruano y se formará una gresca en el campo de juego.

Esta acción no pasó desapercibida por los relatores del cotejo. "Se equivoca Aquino (...). Es una entrada muy peligrosa porque puedes causar una lesión irreparable a tu compañero de trabajo", mencionó uno de los comentaristas en plena transmisión.

Críticas a Pedro Aquino tras expulsión con Santos de México

A través de las redes sociales, muchos aficionados cuestionaron la falta que cometió Pedro Aquino. Desde diversos sectores consideraron que pudo lastimar a su colega y condenaron su accionar.

"De verdad, qué horror de entrada. Perdón, pero es con todo el dolo, toda la intención de hacer daño. Lo de Pedro Aquino es terrible. Una completa temeridad que atentó contra Mauro Lainez", "Menos mal que el pie no quedó atrapado entre las piernas de Aquino; de ser así, podría haber sido mucho peor", "Más que roja, motivo de sanción ejemplar por esa irresponsabilidad de Pedro Aquino", "Lo de Pedro Aquino es lamentable. Así con todas sus letras. No era ni último hombre, no era oportunidad manifiesta de gol. Solo fue la autodestrucción, a cometer una barrida innecesaria e imprudente", "Viéndola bien, sinceramente es con toda la intención de hacer daño. Pensar que ellos eran compañeros en Santos", "¡Pero qué entrada de Pedro Aquino!, pudo lesionar de gravedad a Lainez", "Que irresponsable Pedro Aquino. ¡Qué manera de poner en riesgo a un compañero de profesión!", fueron algunos de los comentarios.

Pedro Aquino regresaría a la selección peruana

Óscar Ibáñez, nuevo entrenador de la selección peruana, tendría la intención de convocar a futbolistas que no participaron en gran parte del 2024, ya sea debido a lesiones o decisiones tácticas. Entre los jugadores considerados se encuentran André Carrillo, Pedro Aquino y Renato Tapia.

"La primera novedad es que vamos a volver a la línea de cuatro (defensas). Preliminarmente, lo que me han dicho es que Ibáñez ha pedido el regreso de Carillo, Aquino, Tapia y probablemente Ruidíaz, con quien va a tener una conversación. (...) ¿Qué va a pasar con Paolo Guerrero? Se va a evaluar y conversar con él para saber qué desea y piensa con respecto a su última declaración en que dijo que era su último partido con la selección. Tras conocer su decisión, definirá si lo convoca o no", reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa 'L1 radio'.