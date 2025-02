Hace poco, el comentarista deportivo Pedro García anunció su salida de Movistar Deportes. El comunicador peruano formaba parte del programa deportivo ‘Al Ángulo’ y tras varios años decidió dar un paso al costado para introducirse en el mundo streaming. Luego de su partida del conocido canal, el conductor se unió a las filas de RPP. También, continúa formando parte del proyecto digital ‘Doble Punta’, junto a Horacio Zimmermann. En una entrevista reciente, García reveló que pudo ingresar a ‘A presión’.

En una charla en el programa de YouTube ‘Ouke’, Pedro García narró que Mr. Peet solicitó reunirse con él tras confirmarse su salida de Movistar Deportes para hacerle la propuesta de entrar a ‘A presión’. Pese a que le pareció interesante la idea, el comunicador contó que desistió de la propuesta porque no podía entrar a reemplazar a un amigo, quien ya no iba a estar en esta nueva temporada.

¿Qué dijo Pedro García sobre la reunión que tuvo con Mr. Peet para unirse a ‘A presión’?

García manifestó que el trato de Peter Arévalo fue bastante cordial, pero que al margen de ello, no aceptó unirse a las filas del programa porque no veía con buenos ojos reemplazar a un amigo. El conductor señaló que antes de que fuera contactado, dentro de las modificaciones que se iban a hace ya estaba definida la salida de esta persona.

"Fue bacán tomar ese café con él, que me cuente de qué iba el proyecto y que me invitara a participar. Fue chévere ganar una persona valiosa en el medio. Si te respondo sinceramente, va a parecer que quiero quedar bien con todo el mundo o la respuesta puede ser complaciente, pero te puedo contar abiertamente. Dentro de los cambios que quería hacer habían algunas personas que participaban no iban a seguir en ese programa. Entonces, le hice ver que no estaba de acuerdo en eso porque una de las personas que no iba a seguir en el programa, la decisión ya estaba tomada, era un amigo mío. Yo le dije ‘no puedo ir a ocupar el lugar de un amigo’, así que lo entendió perfectamente, y le di las gracias por la invitación, Me llamó muy bien”, narró.

La persona en mención sería Bruno Cavassa, con quien ha trabajado hace años en el programa ‘Goles en acción’ junto con Alberto Beingolea, Alan Diez y Julio Menendez.

Pedro García contó que su amigo sabe de la reunión que tuvo con Mr. Peet para ir a ‘A presión’

Tras ser consultado sobre si esta persona sabe que fue llamado por Mr. Peet, Pedro García respondió que sí, pero que desconoce la razón real por la que desistió aceptar la propuesta, ya que no vio conveniente contarle ello.

"Él sabe que me reuní, pero no sabe que mi argumento fue ese, era innecesario. El asunto es que Mr. Peet ya había decidido realizar varios cambios y dentro de esos cambios pensó ‘Pedro es una buena opción’ y me llama. (...) Ese amigo no iba a estar en ese programa, pero sí en otros proyectos, entonces le dije que no lo podía hacer y punto", agregó.

El comentarista deportivo mostró su descontento por la salida de esta persona, a quien considera su amigo, y precisó que todo hubiera sido diferente si su partida se hubiera dado tras un consenso.

"Es diferente cuando el amigo se va por mutuo acuerdo y la silla queda vacía y qué mejor que un amigo ocupe esa silla. Me parecía que el amigo de quien estoy hablando, prefiero no decir el nombre, lo hacía muy bien. Yo con la visión de espectador estaba en desacuerdo con su salida dentro de estos cambios. En ese momento no estaba ni tenía la propuesta de RPP", añadió.