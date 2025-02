El futbolista Radja Nainggolan ha vuelto a ser el centro de atención tras ser acusado de supuestos vínculos con el tráfico de drogas. Actualmente, el centrocampista se encuentra en el KSC Lokeren-Temse, un equipo de la Segunda División en Bélgica, donde intenta dejar atrás un pasado turbulento. En una reciente entrevista con Het Laatste Nieuws, el exmediocampista del Inter de Milán compartió detalles sobre su experiencia en prisión y su relación con el incidente que lo llevó a ser detenido.

Nainggolan, quien fue arrestado el 27 de enero, recordó las horas de interrogatorio que vivió y cómo se sintió al ser presentado ante las autoridades. "Estuve cuatro horas con el interrogatorio. Cuando querían presentarme ante el juez de instrucción ya eran las seis de la tarde. Me dijeron que iba a pasar toda la noche en un calabozo. Era como si hubiesen detenido a Pablo Escobar, aunque yo estaba relacionado con los casos de drogas en los que estaba metido mi amigo", relató el jugador, quien se mostró sorprendido por la gravedad de la situación.

¿Por qué arrestaron a Radja Nainggolan?

El arresto de Nainggolan se produjo cinco días antes de su fichaje por el Lokeren, lo que generó un gran revuelo en el mundo del fútbol. A pesar de la seriedad de las acusaciones, el futbolista aseguró que las autoridades no le hicieron preguntas sobre drogas, sino que se centraron en su relación con la persona implicada. "No me hicieron ninguna pregunta relacionada con drogas. Tan solo querían saber qué tipo de relación tenía con esta persona", explicó.

El centrocampista también compartió su experiencia en el calabozo, describiéndola como "una experiencia muy rara que no me gustaría volver a vivir". A pesar de la situación, Nainggolan se mostró resiliente y regresó a entrenar con su equipo solo 24 horas después de ser interrogado. "Me presentaron como un narcotraficante", comentó, reflejando la dureza del momento que vivió.

El polémico pasado de Radja Nainggolan

La carrera de Radja Nainggolan ha estado marcada por diversas controversias, tanto dentro como fuera del campo. En 2021, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol a una velocidad de 100 km/h en una zona donde el límite era de 60 km/h. Además, su etapa en la Roma se vio empañada por publicaciones en redes sociales donde aparecía en estado de ebriedad, lo que le costó una multa y su separación del equipo.

A pesar de los escándalos, Nainggolan sigue siendo una figura apreciada en su ciudad natal, Linkeroever, donde su imagen es celebrada con murales en varios vestuarios de equipos locales. Sin embargo, su carrera parece estar más marcada por sus problemas extradeportivos que por sus logros en el terreno de juego.