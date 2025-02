Jesús Barco, desde que debutó en Universitario en 2017, destacó por no solo por su marca en el medio campo, sino también por su buen pie. Tras su salida de la 'U', jugó en Carlos Mannucci y luego brilló con Sport Boys, sobre todo en 2023, cuando anotó 7 goles. Sin embargo, en 2024 no tuvo muchos minutos y no renovó con la Misilera. Es así que su fichaje por Santos FC, que busca su ascenso a primera división al mando de Nolberto Solano, quien fue voceado a la selección peruana este año.

Este movimiento generó gran expectativa en el mercado de fichajes, especialmente tras su paso por Sport Boys, en el cual se destacó por su entrega y habilidades en el campo. Barco ahora se une a un club que busca el ascenso a la máxima categoría del balompié peruano: Santos FC, que expresó su entusiasmo por contar con un jugador de su experiencia y trayectoria.

Un nuevo reto en la carrera de Jesús Barco en Santos FC

Jesús Barco, conocido por su liderazgo y calidad en el campo, se unió al Tsunami del Sur con la misión de contribuir al ascenso de Santos FC. El club manifestó su total respaldo al jugador y resaltó que su garra y compromiso serán fundamentales para alcanzar los objetivos planteados para este año.

"¡Bienvenido, Jesús Barco, al Santos FC para la temporada 2025! Nos complace anunciar la llegada de Jesús Barco, un jugador con gran recorrido en la Liga 1, experiencia y entrega, que se suma a nuestra familia para afrontar este nuevo desafío", comunicó el club a través de su cuenta oficial de Facebook.

Jesús Barco jugará este 2025 en la Liga 2 con la camiseta de Santos FC. Foto: Santos FC/Facebook

Trayectoria de Jesús Barco en el fútbol peruano

El nuevo refuerzo de Santos FC llegó a Sport Boys en la temporada 2022, en el cual dejó una marca significativa. Durante su tiempo en el club, Barco disputó un total de 64 partidos y anotó 10 goles, por lo que se consolidó como un jugador clave en el equipo. Su paso por Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci también fue destacado.

Universitario

Carlos A. Mannucci

Sport Boys

¿Cuál es el valor de mercado de Jesús Barco?

Según el portal Transfermarkt, Jesús Barco tiene un valor de mercado de 325.000 euros tras su etapa en Sport Boys. Cabe destacar que su cotización más alta lo alcanzó en 2020 durante su tiempo en Universitario de Deportes con 450.000.

Con su llegada a Santos FC, Barco busca un nuevo comienzo y la oportunidad de demostrar su valía en un club que aspira a grandes logros en la temporada 2025.

Santos FC también presentó a Jean Deza como nuevo jugador para el 2025

Junto a la llegada de Jesús Braco y Nolberto Solano, Santos FC también anunció la contratación de Jean Deza para la temporada 2025. El delantero, quien ha tenido una carrera marcada por altibajos, busca una nueva oportunidad para demostrar su talento en el fútbol profesional.