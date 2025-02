El Super Bowl 2025 se perfila como uno de los eventos deportivos más esperados del año, donde se enfrentarán los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana. Este año, la edición 59 se celebrará en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans con la definición entre Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles, prometiendo un espectáculo inolvidable tanto en el campo como en el medio tiempo.

Nueva Orleans será el epicentro del deporte mundial al albergar por undécima vez la final de la NFL. En esta edición del SuperBowl, los Chiefs buscarán hacer historia al conseguir su tercer título consecutivo, algo nunca antes visto.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl 2025?

En territorio peruano, el Super Bowl LIX comenzará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). El evento se llevará a cabo en el Caesars Superdome, un estadio con capacidad para 76,000 espectadores. Este recinto, conocido también como The Superdome, ha sido sede de la final de la NFL en siete ocasiones anteriores, lo que lo convierte en un lugar emblemático para este tipo de eventos. La cita está programada para el segundo domingo de febrero, una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años. Conoce la guía para otros países.

México, Chicago, Texas: 5.30 p. m.

Perú, Colombia, Miami, Nueva York y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (lunes 10 de febrero).

¿Dónde ver el Super Bowl 2025?

Los aficionados que deseen seguir el Super Bowl 2025 en vivo podrán hacerlo a través de CBS y Paramount+ en Estados Unidos. En México y Latinoamérica, el evento será transmitido por ESPN, Fox Sports, Canal 5 y TV Azteca. Además, aquellos que prefieran el streaming podrán acceder a la transmisión a través de Disney+ o suscribiéndose al NFL Game Pass.

PUEDES VER: DT de Sheffield United explicó como captaron al peruano Jefferson Cáceres desde la Liga 1

¿Quién cantará en el Super Bowl 2025?

En esta ocasión, Kendrick Lamar liderará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIX, contando con la participación especial de SZA como artista invitada.

Es preciso recordar que Lamar, quien recientemente ganó 5 Premios Grammys por su canción Not Like Us, ya tuvo una destacada actuación en el Super Bowl LVI, en 2022, donde compartió el escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Eminem en el SoFi Stadium de California, sede de los Rams.