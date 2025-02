La salida de Rodrigo Ureña de Universitario dejará, sin duda alguna, un vacío muy grande en la primera línea de volantes del cuadro crema, algo que preocupa a los hinchas debido a los pocos días que queda para el inicio de la Liga 1. Si bien el plantel cuenta con jugadores como Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra, algunos consideran que el nivel que demostró el ‘Pitbull’ a lo largo de los dos años que permaneció en el equipo fue muy alto, por lo que deberían empezar la búsqueda para un nuevo fichaje.

En este contexto, surgió en las últimas horas un rumor que relaciona a Cienciano, pues la ‘U’ se habría interesado en Santiago Arias, nueva contratación del ‘Papá’ y que llegó proveniente de Alianza Atlético. Frente a ello, Fabián Bustos se pronunció y descartó la información, pues, hasta el momento, no se propuso ningún nombre a la dirigencia.

Fabián Bustos descarta la llegada de Santiago Arias a Universitario

Fabián Bustos brindó una conferencia de prensa junto a Jean Ferrari para presentar a su más reciente fichaje, José Carabalí, y aprovechó para referirse al rumor que relaciona a Santiago Arias con Universitario. El entrenador argentino destacó que, si bien conoce al uruguayo, no es, de momento, alternativa para reemplazar el puesto que dejó Rodrigo Ureña.

“Conozco al jugador perfectamente, sé que ya es peruano (nacionalizado), pero nosotros hoy no hemos hablado de ningún nombre propio. Hasta que Rodrigo (Ureña) no esté, como dijo Ferrari, definido su situación, no nos hemos sentado. A partir de este momento vamos a tener, seguramente, reuniones como tenemos siempre y se analizará”, sostuvo Bustos.

Asimismo, el extécnico de Barcelona de Ecuador fue firme al señalar que el equipo está en óptimas condiciones para afrontar el inicio del torneo, en el que debutarán contra Comerciantes Unidos el 9 de febrero. “Hoy estamos bien para el arranque, estamos fuertes e intentaremos conseguir lo que queremos”, declaró.

Santiago Arias podría estar en la mira de Universitario para el 2025

El rumor que generó la reacción de Fabián Bustos se dio a conocer durante el último fin de semana, a través de Gustavo Adrianzén, quien aseguró que Universitario estaría interesado en contar con Santiago Arias. Adrianzén, que suele brindar información sobre Cienciano, dio detalles acerca de ello y precisó que el cuadro cusqueño hará respetar la cláusula del jugador.

“En Cienciano confirman que han consultado por Santiago Arias. El club hará respetar cláusula de rescisión por esfuerzo que se ha hecho por su nacionalización y no descartan sumar jugador a la operación. Desde el entorno del jugador dicen que aún no hay fecha para su juramentación”, indicó en su cuenta de X.

Asimismo, en un video en su canal de YouTube, precisó que el vigente campeón de la Liga 1 no ha hecho una oferta formal por el jugador de 29 años. “La ‘U’ no ha negociado con Cienciano por Arias. No ha hecho ninguna oferta, solo ha consultado sobre el estado contractual de Santiago Arias. ¿Se acuerdan cuando la ‘U’ preguntó por Carlos Garcés? Fue una consulta que se puede hacer y nada más”.

“No estoy diciendo que la ‘U’ ha puesto plata o que está cerrando un contrato. Simplemente, han sondeado a Santiago Arias y consultado directamente al club sobre su contrato, la cláusula de rescisión y todo el tema”, agregó.