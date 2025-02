Si bien la intención de Alianza Lima fue mantener a Franco Zanelatto en el plantel, el jugador nacido en Paraguay decidió no renovar. Muchos relacionaron su nombre con el 'compadre', Universitario de Deportes, pero finalmente arribará al fútbol extranjero, específicamente a OFI Creta de Grecia, para crecer en su carrera y regresar a la selección peruana. Su paso en tienda blanquiazul fue significativo, por lo que dejó unas emotivas palabras de despedida a la hinchada blanquiazul, que tanto gritó sus goles.

En su paso por el equipo de La Victoria marcó 4 goles, todos en la temporada 2023, en la cual fue subcampeón tras caer en la final ante la 'U' en Matute. En 2024, no se le pudo abrir el arco, pero brindó 4 asistencias, una de ellas en la Copa Libertadores. De esta manera, el extremo disputó 62 duelos con la camiseta íntima.

Franco Zanelatto envía una emotiva despedida a los hinchas de Alianza Lima

A través de su cuenta de Instagram, Zanelatto expresó su agradecimiento a la afición victoriana y destacó que siempre llevará "los recuerdo y experiencias vividas" en Matute con la casaquilla blanquiazul.

"Gracias a todos los hinchas, a mis compañeros y al club por el apoyo y la oportunidad de haber jugado en Alianza. Ha sido muy importante para mi carrera ser parte del club, y siempre llevaré conmigo los recuerdos y experiencias vividas. Muchas gracias, Alianza Lima", escribió.

Franco Zanelatto agradeció a los hinchas de Alianza Lima, así como a la institución. Foto: captura de Instagram/Franco Zanelatto

¿En qué equipo jugará Franco Zanelatto?

El periodista Paúl Pérez Rioja reveló que Franco Zanelatto seguirá su carrera en OFI Creta de la Superliga de Grecia. Aunque dicha competición no se encuentra entre las de mayor nivel del continente, varios futbolistas la usaron de trampolín para sus fichados por los grandes clubes.

"Franco Zanelatto jugará en el OFI Creta de la Superliga de Grecia. El extremo arribó hace unas horas al aeropuerto Nikos Kazantzakis y luego de pasar exámenes médicos firmará contrato hasta junio del 2026", informó en su cuenta de X.

¿En qué clubes jugó Franco Zanelatto?

El futbolista peruano nacido en Paraguay desarrolló toda su carrera en Perú. Estos son los equipos que representó:

Universidad San Martín

Alianza Atlético

Alianza Lima.

La fuerte razón por la que Franco Zanelatto no habría renovado con Alianza Lima

Hace días, en el programa 'L1 radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez tocó el tema de Zanelatto aeguró que el jugador de 24 años no quiso retornar al club victoriano por "algún problema con la gente de Alianza".

"Está entrenando por su cuenta, pero tengo entendido que, cuando me lo contaron en el día de la presentación del plantel de Alianza Lima, no quiere volver a Alianza. Parece que hay algún problema con la gente de Alianza, que intentó retenerlo, pero por parte de Zanelatto no quisieron", apuntó la comunicadora.