"El cuerpo técnico subestimó el Sudamericano Sub-20": ¿tiene futuro la Vinotinto tras el fracaso del equipo de Valiño?

Venezuela quedó eliminada del último Sudamericano Sub-20 2025 tras perder un encuentro clave ante Paraguay por 1-0, en medio de decisiones arbitrales cuestionables, pero también con una Vinotinto que no terminó de consolidar un juego ordenado y efectivo. ¿Cuán responsable es el DT Ricardo Valiño y qué tan bueno o malo es el futuro de la oncena llanera con la camada que mostró su juego en Cabudare?

La República Deportes conversó con el periodista deportivo venezolano Carle Morandy, quien nos comenta sus apreciaciones sobre el desempeño y proyección de los integrantes del equipo, pero también sobre una falta de comunicación que le llamó la atención, ya que el 'Tuti' Andrade aún no sabía que la Vinotinto ya estaba eliminada después de la derrota con los guaraníes.

Fallas técnicas y falta de roce, los obstáculos de Venezuela sub-20

Morandy sostiene que la selección venezolana sub-20 posee buenos jóvenes con un buen presente, pero también destaca que el equuipo no tuvo el mismo roce que selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay, en cuanto a amistosos previos. "A Venezuela le pesa este Sudamericano, se vio claro a pesar del grupo en que estaban, que compartían con Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, no se vio tan clara", aseguró.

El comentarista también cita problemas de caracter técnico, más allá del desempeño de los jugadores: "No se vio esa Vinotinto que todos esperaban, con un capitán como el 'Tuti' Andrade, que juega en el Fortaleza de Brasil. Creo que cuando hay falta de comunicación de los pilares principales, realmente fallan muchas cosas. Entonces creo que Venezuela, más allá del buen presente que puedan tener los muchachos, creo que hay una falla y es técnica".

¿Tiene futuro la Vinotinto sub-20 de Ricardo Valiño?

La comparación con anteriores camadas sub-20 de la Vinotinto, que trajeron a jugadores de la talla de Yeferson Soteldo y Yangel Herrera, se hace inevitable. Al respecto, Morandy asegura que "la selección de Venezuela viene creciendo poco a poco para tener una generación de relevo como tal. Todavía no tenemos un relevo tan claro para la selección de mayores como tal, si hay buenos delanteros, pero todavía no hay un nueve que pueda suplir a Salomón Rondón".

"Hay jugadores con un buen presente. Tenemos un lateral que es venezolano, pero nunca ha vivido en Venezuela como tal, hizo su vida futbolística en Italia. Yo creo que el cuerpo técnico subestimó mucho este Sudamericano Sub-20, ya que sirve como un portal para que los jugadores se dejen ver hacia próximos clubes y también a sus selecciones que puedan representar de una u otra forma, y así tener ese recambio", agrega.

Venezuela cerró el Sudamericano Sub-20 con una victoria 1-0 sobre Uruguay, ya sin ningún valor. Foto: FVF

Pero el cronista también hace énfasis en un tema de actitud entre los seleccionados: "A Venezuela le hizo falta más disciplina y eso se evidencia dentro de la cancha. (...) Le hizo falta el coraje y dominio del juego, más allá de defender. Paraguay hace un gol y se encierra, eso es bueno para ellos, a mí no me gusta esa táctica de juego, pero así se ganan los partidos. Si Venezuela no buscó el partido o lo hizo a medias, da mucho que pensar".

La responsabilidad de Valiño y la FVF en el fracaso vinotinto

Algo que le llamó la atención especialmente a Carle Morandy fue el hecho de que, tras la derrota ante Paraguay, el capitán Kervin 'Tuti' Andrade mencionará a la prensa que su equipo todavía tenía "una revancha", aunque ya estaba eliminado. "Cuando das ese tipo de declaraciones, realmente está pasando algo muy grave dentro del cuerpo técnico y de todo lo que engloba a la Federación. Las redes sociales se hicieron para informar. Y si el cuerpo técnico no te informa, tu mismo puedes buscar. Es una falta de ambos", sostiene.

Sobre el desempeño en sí de Ricardo Valiño como DT, el cronista piensa que "no se hizo el trabajo que todos pensaban que se tenía que hacer. Como país anfitrión del Sudamericano hubiese dado lo mejor, morir con las botas puestas; perder, pero jugando al fútbol. No hubo una lectura técnica del partido, los cambios que hizo el cuerpo técnico fueron a destiempo. Hay que recordar que Valiño clasificó a la sub-17 en su momento. Hace falta más temple, un cambio drástico dentro de la selección".

¿Debería pensarse en otros jugadores para la Vinotinto?

Algunos medios venezolanos también citaban el problema generado por la eliminación de la "regla juvenil", mediante la cual los clubes debían enviar al menos un jugador sub-20 a sus partidos de Liga FutVe. "Yo creo que esa regla debería volver. Bueno, no se si debería, porque más allá del 'Tuti' Andrade, que fue pieza fundamental, estamos hablando de once jugadores. Todos son fundamentales dentro de la cancha, desde el arquero al delantero e incluso el cuerpo técnico", indica el analista.

"Más allá del 4-0 sobre Perú, que fue cuando se enfrentaban dos selecciones de bajo rendimiento, no estamos jugando realmente o no se sigue una secuencia a los jugadores como se debería. Creo que hay que darle oportunidades a otros juveniles, que si viene haciendo las cosas mejor en la Liga FutVe y quieren demostrar su talento", añade Morandy.