Muchos hinchas de Universitario de Deportes vivieron una experiencia única en el Estadio Monumental con la visita de Inter Miami con Lionel Messi. Más allá del resultado, tanto el equipo de Fabián Bustos como el de Javier Mascherano se tomaron en serio este amistoso que servirá a ambos para sus respectivas competencias en la temporada 2025. Si bien la 'U' mostró la cohesión que existe en su plantel bicampeón, el comentarista deportivo Peter Arévalo arremetió contra dos jugadores cremas por su desempeño.

Se trata de Williams Riveros y Gustavo Dulanto, quienes expusieron ciertas falencias defensivas en los amistosos de pretemporada del actual monarca de la Liga 1. Al respecto, Mr. Peet apuntó que no hubo un salto de calidad en la zaga del conjunto merengue a pesar de que en los últimos títulos de la 'U' fueron la defensa menos batida del campeonato.

Mr. Peet arremete contra Riveros y Dulanto tras partido ante Inter Miami

En su programa 'Madrugol', Peter Arévalo se refirió a la actuación de la defensa de Universitario en los amistosos de pretemporada, la cual calificó como "preocupante" para los aficionados merengues. En ese sentido, Riveros y Dulanto no se escaparon de sus ácidas críticas.

"Independientemente de lo amistoso que fue, yo creo que el hincha de Universitario debe estar preocupado por el nivel de Williams Riveros, por el nivel defensivo. Yo creo que el hincha debe estar preocupado por la defensa de su equipo y lo digo en serio. (...) Digamos que la defensa y Riveros tiene un crédito porque esa misma defensa viene de ser bicampeona. Pero durante esos dos años, creo que hay pasajes, sobre todo a nivel internacional, que los defensores de la 'U' han quedado mal parados y dejan muchas ventajas", aseveró el comentarista deportivo sobre 'Jerarquía'.

Williams Riveros tuvo un duelo personal con Lionel Messi en el Universitario vs Inter Miami. Foto: Universitario/X

Por otro lado, también cuestionó a Dulanto, a quien considera como alguien que no mejora el sector defensivo de Universitario en su objetivo de conseguir el tricampeonato y el acceso a octavos de final de la Copa Libertadores.

"Les hago una pregunta, ¿se reforzó la defensa de Universitario? ¿Dulanto mejora la defensa de la 'U'? Creo que es un punto a tener en cuenta que se está viendo en estos partidos. ¿Hay una mejora? Yo no creo que Dulanto haga mejor la defensa de la 'U'. Es un complemento, un jugador metido en su área y bien arropado, rechazador, pero lo encaran y no sé... En la última jugada, Dulanto no sé qué quiso hacer porque se arrodilló ante el delantero, pero hay un crédito en Universitario y han servido para que los hinchas de Universitario tengan conclusiones. Creo que la 'U' no ha reforzado ese sector", añadió.

¿Cuál es el próximo amistoso de Universitario previo al inicio de la Liga 1?

Como parte de su 'Lima Tour', ADT en la capital peruana ante Universitario, que viene de caer en penales ante Inter Miami de Lionel Messi. En esa gira, el equipo de Carlos Desio ya jugó con la reserva de la 'U' y Sport Boys.

"¡El Vendaval en la capital! Nos vamos a Lima como parte de nuestra preparación, donde tendremos 3 amistosos: Universitario reserva (26 de enero), Sport Boys (29 de enero) y Universitario (1 de febrero). ¡Vamos vendaval! ¡A seguir preparándonos!", anunciaron en redes sociales.