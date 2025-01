¡Todo listo! El regreso de Neymar al Santos de Brasil ya es un hecho. A través de sus redes sociales, el exgoleador del Barcelona y el Al Hilal de Arabia Saudita publicó un emotivo video para confirmar su segunda etapa en el club de sus amores.

El '10' de la selección brasileña no pudo evitar su emoción al mencionar que volverá a vestir la camiseta del equipo que lo catapultó a la fama mundial. Además, señaló que su principal objetivo es llegar al Mundial 2026.

Neymar confirma su regreso al Santos

En el video que subió el futbolista de 32 años se animó a dedicarle unas palabras a los aficionados del Peixe. Por otra parte, recordó la dura lesión que lo alejó de los campos de juego durante muchos meses.

"Hola chicos, parece que esté retrocediendo en el tiempo. Estoy aquí con mis amigos y mi familia, que me han ayudado a escribir unas palabras. No puedo esperar hasta mañana, mi familia y mis amigos ya conocen mi decisión. Firmaré un contrato con el Santos Futebol Clube. Quiero agradecer a todos los aficionados de todo el mundo, he deseado que este momento se hiciese realidad desde hace mucho tiempo. Aquí soy feliz. Han pasado casi doce años desde que me marché de la Vila más famosa del mundo... y parece que fue ayer", mencionó.

"Necesito jugar otra vez. Y un club como Santos me puede proporcionar el cariño que necesito para los desafíos que tengo en los próximos años. Y todos, independientemente del club que apoyen, saben de lo que estoy hablando (el Mundial 2026). Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida. Jugar fútbol es lo que más amo en esta vida. Es lo que me hace feliz. Que Dios nos abrace y nos proteja", concluyó.

¿Cuándo presentan a Neymar en Santos?

Si bien todavía no se conoce la fecha para la presentación oficial de Neymar, ya salieron a la luz algunos detalles de este evento. TNT Sports Brasil ha revelado que la directiva del Santos FC, conocido como Peixe, está organizando una ceremonia memorable que se llevará a cabo en dos etapas. La primera parte se realizará en el estadio Pacaembú, que tiene una capacidad para 37.000 aficionados, mientras que la segunda se llevará a cabo en Vila Belmiro, el emblemático recinto del club, que puede recibir a 16.000 espectadores.

La celebración busca ser un evento multitudinario, donde los aficionados tengan la oportunidad de reunirse con su ídolo en una jornada memorable. Especialmente los seguidores, quienes anhelan que este retorno marque el inicio de la recuperación del astro, permitiéndole alcanzar su mejor forma y contribuir al resurgimiento del equipo en la élite del fútbol brasileño. Su incorporación es considerada un impacto significativo, tanto en el ámbito deportivo como en el institucional.

Este evento se produce tras un año complicado para el club, que enfrentó la dura experiencia de jugar en la segunda división, resultado de un descenso trágico en 2023, marcando así la primera vez en la historia del 'Peixe' que pierde su categoría.