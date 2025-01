Partidos de hoy, lunes 27 de enero del 2025: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, lunes 27 de enero de 2025, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Sudamericano Sub-20) y Europa (LaLiga, Serie A y Championship) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el fútbol sudamericano, destacan los partidos entre Perú vs Chile sub-20 y Uruguay vs Paraguay sub-20 por el Sudamericano 2025. Mientras que en Europa juegan Alavés vs Celta por LaLiga, Venezia vs Verona y Genoa vs Monza por la Serie A y Burnley vs Leeds por el Championship, que podría tener la participación de Oliver Sonne.

Partidos de hoy, Sudamericano Sub-20

Perú vs Chile sub-20 | 4.00 p. m. | DSports, América TV

Uruguay vs Paraguay sub-20 | 6.30 p. m. | DSports

Partidos de hoy, amistosos internacionales

Perú vs Colombia sub-17 | 10.00 a. m. | FPF Play

Partidos de hoy, LaLiga

Deportivo Alavés vs Celta de Vigo | 3.00 p. m. | ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, Serie A

Venezia vs Verona | 12.30 p. m. | Disney Plus

Genoa vs Monza | 2.45 p. m. | Disney Plus

Partidos de hoy, Championship

Burnley vs Leeds | 3.00 p. m. | Disney Plus

Partidos de hoy, Saudi Pro League

Al-Qadsiah vs Al-Hilal | 12.00 p. m. | Zapping Sports

