Perú vs Colombia Sub 17: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido amistoso previo al Sudamericano?

Perú vs Colombia sub 17 se llevará a cabo desde las 10.00 a. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Perú vs Colombia sub 17 se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 27 de enero por un amistoso internacional. El partido, que sirve como preparación previo al Sudamericano de la categoría, se llevará a cabo en Videna desde las 10.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de FPF Play. Además, podrás seguirlo ONLINE y GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

A tan solo dos meses para el inicio del Sudamericano Sub 17, el cual otorgará 7 plazas para el Mundial de la categoría a celebrarse este año, la selección peruana continúa preparándose bajo la dirección del entrenador Carlos Silvetri.

La Bicolor se alista para enfrentar dos partidos amistosos en Lima contra Colombia, el anfitrión del Sudamericano y también su rival en el grupo A. El equipo sub 17 tiene como objetivo replicar las buenas sensaciones que experimentó en su reciente participación en el Torneo Internacional de Osorno, donde logró dos victorias.

Perú vs Colombia sub 17: ficha del partido

Partido Perú vs Colombia sub 17 ¿Cuándo? Lunes 27 de enero 2025 ¿A qué hora? 10.00 a. m. ¿En qué canal? FPF Play ¿Dónde? Videna

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia sub 17?

En territorio peruano, el choque entre Perú vs Colombia sub 17 por el amistoso internacional empezará desde las 10.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 9.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 12.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Colombia sub 17 en vivo?

La transmisión del Perú vs Colombia sub 17 previo al Sudamericano de la categoría estará a cargo de FPF Play. Esta plataforma es propia de la Federación y suelen pasar los partidos de las divisiones menores de la Blanquirroja.

¿Cómo ver Perú vs Colombia sub 17 online gratis?

Si deseas ver Perú vs Colombia sub 17 ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde jugarán Perú vs Colombia sub 17?

Perú vs Colombia sub 17 se llevará a cabo en la Villa Deportiva Nacional (Videna), ubicado en el distrito de San Luis. Este espacio suele ser utilizado para algunos amistosos de las categorías inferiores de la selección y como centro de entrenamiento para el equipo mayor.

Posible alineación de Perú sub 17 para enfrentarse a Colombia