Olimpia vs Guaraní EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido por la liga paraguaya

VER Olimpia vs Guaraní EN VIVO HOY, domingo 26 de enero, por la primera jornada del Torneo Apertura de Paraguay 2025. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco, a partir de las 6.15 p. m. (hora paraguaya) y 4.15 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Tigo Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora jugarán Olimpia vs Guaraní?

En territorio paraguayo, el horario del choque entre Olimpia vs Guaraní está programado para las 6.15 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 3.15 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 4.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.15 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Olimpia vs Guaraní?

El cotejo entre Olimpia vs Guaraní será transmitido por la señal de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo.

¿Qué canal es Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo ver Olimpia vs Guaraní ONLINE?

Si no quieres perderte el Olimpia vs Guaraní por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports o mediante el aplicativo Tigo Sports app (solo en Paraguay). En el caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿Dónde juegan Olimpia vs Guaraní?

El escenario que acogerá el partido de la Primera División de Paraguay será el Estadio Defensores del Chaco. Este recinto se ubica en la ciudad de Asunción y cuenta con capacidad para más de 42.000 espectadores.

Olimpia vs Guaraní: historial reciente

Estos son los resultados de los últimos 5 partidos que disputaron por la Primera División de Paraguay.

Guaraní 0-0 Olimpia | 22 de setiembre del 2024 | Primera División de Paraguay

Olimpia 1-1 Guaraní | 20 de julio del 2024 | Primera División de Paraguay

Olimpia 2-1 Guaraní | 18 de mayo del 2024 | Primera División de Paraguay

Guaraní 1-3 Olimpia | 25 de febrero del 2024 | Primera División de Paraguay

Guaraní 0-1 Olimpia | 24 de octubre del 2023 | Primera División de Paraguay.

Olimpia vs Guaraní: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas del Olimpia vs Guaraní. El Decano parte como favorito por su condición de local.