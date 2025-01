Si bien el 2023 fue un año espectacular para Universitario por su título ante su máximo rival, Alianza Lima, el hincha crema se quedó con el sinsabor de la partida de Jorge Fossati a la selección peruana. Con ello, la dirigencia liderada por Jean Ferrari buscó al DT para el año del centenario, por lo que sonaron los nombres de César Farías y Fabián Bustos, quien finalmente asumió la dirección técnica de la 'U'.

Ante esa elección del área deportiva merengue, muchos criticaron que por culpa del conjunto crema el estratega venezolano se quedó sin trabajo, ya que supuestamente dejó Águilas Doradas para ir a la 'U'. Sin embargo, en la previa del partido entre su actual equipo, Junior, ante Sport Boys por el Torneo Lizárraga 2025, Farías aclaró que todo fue mentira y que todo quedó en buenos términos.

César Farías aclara por qué Universitario no lo contrató para la Liga 1 2024

En declaraciones para GolPerú, en la previa del partido entre Sport Boys vs Junior por el Torneo Lizárraga 2025, el DT venezolano se refirió a su frustrada llegada a Universitario para la Liga 1 2024 y aclaró que no fue culpa de la 'U' de que se quede sin empleo.

"Sí (estuve cerca de llegar a Universitario), pero no pude desligarme de Águilas (Doradas), por eso no llegué. Todo fue en buenos términos con la dirigencia de la 'U' y no me hicieron perder el trabajo como decían por acá. Ellos necesitaban un entrenador en el lapso en el que no podía estar. A raíz de eso termino y a los 15 días llego a América de Cali", declaró.

César Farías enfrentó a Universitario como DT de Junior en la Serie Colombia 2025. Foto: difusión

Como se recuerda, tras el triunfo de la 'U' ante Junior por 3-1 en Barranquilla, Farías halagó al conjunto merengue. "Jugamos contra un buen equipo, que viene de ser bicampeón, que arrancó con Fossati, después pasó a las manos de Fabián (Bustos). Han tenido buena regularidad sus jugadores, y qué mejor preparación que esta, que nos obliguen a mejorar", manifestó en conferencia de prensa postpartido en Barranquilla.

¿Por qué César Farías no llegó a ser DT de Universitario?

A fines del 2023, cuando Jorge Fossati dejó su cargo como técnico de Universitario para asumir el mando de la selección peruana, César Farías fue el elegido por la institución crema para ocupar el puesto dejado vacante por el 'Nonno'.

Cuando las negociaciones ya estaban cerradas y la llegada del DT era prácticamente un hecho, puesto que este incluso pagó de su propio bolsillo la cláusula de rescisión por renunciar al Águilas Doradas, la 'U' sorprendió al iniciar contactar a Fabián Bustos, quien a la postre terminaría quedándose con el puesto.

La razón para el cambio de opinión que tuvo la directiva estudiantil en la contratación del entrenador se debió a la demora de Farías para desvincularse de su entonces equipo, ya que el proceso tardó algunos días. Con Bustos, en cambio, hubo bastante celeridad, factor que priorizaron en tienda merengue.