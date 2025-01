U de Chile vs River Plate EN VIVO: horario y canal de TV para ver el Desafío Trasandino 2025

¿Dónde ver U de Chile vs River Plate EN VIVO? El equipo de Marcelo Gallardo disputará su primer amistoso del año frente al elenco sureño en el Desafío Trasandino 2025. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Municipal de Concepción, a partir de las 8.00 p. m. (hora chilena y argentina), y la transmisión estará a cargo de la plataforma de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

La Universidad de Chile continúa su proceso de preparación tras participar en la Copa Coquimbo, donde sufrió una derrota ante Coquimbo Unido por 2-1, pero se recuperó con una contundente victoria de 4-1 sobre Godoy Cruz. Bajo la dirección del argentino Gustavo Álvarez, el equipo ha incorporado a los refuerzos Javier Altamirano, Julián Alfaro y Gonzalo Montes para fortalecer su plantilla.

Por su parte, River Plate inicia su serie de encuentros de preparación de cara a un semestre cargado de desafíos, que incluye la Liga Profesional, la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes. Con el objetivo de afrontar esta exigente temporada, el técnico Marcelo Gallardo ha sumado a su equipo a los jugadores Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Matías Rojas, Giuliano Galoppo, Gonzalo Tapia y Lucas Martínez Quarta.

¿A qué hora juegan U de Chile vs River Plate?

En territorio chileno, el choque entre U de Chile vs River Plate se disputará a partir de las 8.00 p. m. Revisa AQUÍ nuestra guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia desde el lugar donde te encuentras:

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado 18 de enero).

¿En qué canal ver U de Chile vs River Plate?

La transmisión del U de Chile vs River Plate por el Desafío Trasandino 2025 no se podrá ver a través de canales de TV en toda Sudamérica. La única opción para seguir el cotejo es a través de la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

¿Cómo ver U de Chile vs River Plate online y gratis?

Si deseas ver U. de Chile vs River Plate ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.