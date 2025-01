Diego Romero reveló si hubiese jugado por Alianza Lima en el 2025 tras dejar Universitario: "Me iba a meter en problemas"

En la temporada 2025, Universitario de Deportes decidió prestar a Diego Romero a Banfield de Argentina para que tenga mayor continuidad. Sin embargo, antes de fichar por el Taladro, se especuló que Alianza Lima tenía interés en contratar al joven arquero nacional para la temporada 2025.

Ante ello, el portero brindó una entrevista para L1 Max, en la que se refirió a este rumor y tuvo una firme respuesta sobre jugar por el cuadro blanquiazul.

¿Qué dijo Diego Romero sobre supuesto interés de Alianza Lima?

Diego Romero contó que nunca le llegó una oferta de Alianza Lima y manifestó que hubiese sido muy complicado que fiche por esta escuadra.

"Si llegaron (propuestas de la Liga 1), creo que no se me iba a dar. Jean (Ferrari) habló conmigo directamente y me dijo que, si había un préstamo, iba a ser afuera y que ni loco iba a prestarme en el torneo local", señaló.

"No, nunca llegó (oferta de Alianza Lima), nunca estuvo o yo quizás ni siquiera me enteré para no generar algún tipo de polémica. Siento que hubiera sido complicado porque veníamos de ser bicampeones con la 'U' y habíamos campeonado en el centenario. Siento que hubiese sido complicado y difícil. Iba a quedar mal con la hinchada y me iba a meter en problemas, no era lo adecuado", agregó.

Universitario ganaría un millonario monto si vende a Diego Romero a Banfield

Diego Romero ya se encuentra entrenando con Banfield de Argentina, con el objetivo de ganarse un espacio en el once titular para la temporada 2025. El arquero se encuentra a préstamo por parte de Universitario. En medio de ello, se conoció cuánto ganaría el cuadro crema si es que el conjunto verde llega a comprar el pase del joven guardameta peruano.

"Sobre Diego Romero y Banfield: el arquero viaja el 2 de enero a Buenos Aires para pasar los exámenes médicos. El 3 de enero inicia la pretemporada con el club argentino. La 'U' lo presta por un año y la opción de compra (80% del pase) es por 1,3 millones de dólares", detalló el periodista Gustavo Peralta.

Los números de Diego Romero en el 2024

En la temporada 2024, Diego Romero no tuvo mucha continuidad y fue habitual suplente del arquero uruguayo Sebastián Britos. En total, el portero disputó 630 minutos en 7 encuentros oficiales, en los que recibió 4 goles.

Además, fue convocado por Jorge Fossati a la selección peruana para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Actualmente, su carta pase está valorizada en 700.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt. El futbolista nacional tiene 23 años y tiene contrato con Banfield hasta el 2025.