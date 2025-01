Raúl Ruidíaz se encuentra definiendo su futuro futbolístico tras anunciar que no continuará en el Seatle Sounders de la MLS de Estados Unidos. En medio de ese escenario, el delantero peruano brindó una entrevista, en la que habló de diversos temas. Entre ellos, el atacante contó la razón por la que ya no es convocado a la selección peruana.

La 'Pulga' reveló que Jorge Fossati se comunicó con él para poder citarlo a la Bicolor. Sin embargo, el artillero prefirió no aceptar la convocatoria debido a un fuerte problema personal.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre su ausencia en la selección peruana?

Raúl Ruidíaz indicó que no aceptó la convocatoria a la selección peruana porque su hijo nació con un problema en el corazón y que prefería estar con su familia.

"Fossati me llamó y me dijo que había la opción de ir a la selección. Pero yo dije que no, porque mi hijo nació con un problema en el corazón. No me voy a alejar de mi familia, quiero estar con mi familia y con mis hijos. La decisión fue familiar", señaló el '9' para L1 Max.

PUEDES VER: Canal confirmado de Universitario vs Junior por el primer amistoso del club crema en pretemporada

Raúl Ruidíaz habló sobre su futuro futbolístico

En esa misma entrevista, Raúl Ruidíaz contó que está analizando las ofertas que tiene para definir cuál será su próximo equipo.

"Estoy muy bien, en un gran momento de mi carrera. Mi familia está muy bien. Empresarialmente, también estoy muy bien. Solo estoy esperando la mejor opción para definir mi futuro", declaró.

"No sé de dónde salió que quería quedarme en Seattle por la residencia. Quiero ver a dónde me voy y de ahí hablar con mis abogados", añadió.

Jean Ferrari descartó fichaje de Raúl Ruidíaz por Universitario

Hace algunos días, Jean Ferrari brindó una entrevista al programa de YouTube de Carlos Alberto Navarro, en el que descartó la llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario.

"Raúl siempre va a ser un jugador importante para la institución, eso no está en discusión ni lo vamos a poner en discusión. Pero el fútbol está lleno de momentos, y hoy el momento hace que de repente Raúl esté un poco más lejos de la ‘U’. El quererlo, nosotros siempre vamos a querer un jugador de esa categoría, pero depende mucho también de lo que él quiera. Él tiene que querer, el club tiene que querer, el entrenador tiene que querer, el área deportiva tiene que querer y yo al final tengo que querer como administrador. Hoy todavía creo que estamos lejos para poder decir que Raúl sea una alternativa muy viable”, sostuvo.

"Fabián ha sido muy claro. Está feliz en Universitario. Va a respetar el acuerdo que tenemos contractual y que no tiene que ver alternativas. De paso las ha tenido, se han acercado varios equipos de Sudamérica a preguntar por él. Por eso está agradecido con el club, con nosotros, y está feliz y tranquilo", agregó.