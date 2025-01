La voleibolista Elizabeth Braithwaite, conocida por su imponente estatura de 1,94 metros, ha hecho su esperado debut en la Liga Nacional de Vóley. Tras meses de preparación y dedicación, Braithwaite tuvo la oportunidad de demostrar su talento en la cancha. En su primer partido, el equipo chorrillano logró una victoria contundente, lo que refuerza su posición en la tabla de la liga.

La central ha sido una figura clave en el desarrollo del encuentro, y su deseo de seguir creciendo en el deporte se hace evidente en sus declaraciones.

Tras su ansiado debut en la LNSV, Elizabeth Braithwaite busca tener continuidad en su club. Foto: Facebook

Un debut esperado en la Liga Peruana de Vóley

Elizabeth Braithwaite debutó en la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley ante el equipo Géminis. La jugadora, que había permanecido en el banquillo durante su primera temporada, expresó en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’ su emoción por finalmente pisar la cancha. “Fue demasiado emocionante. Esta es mi segunda temporada en la Liga; la temporada pasada me quedé en la banca”, comentó Braithwaite, quien se mostró agradecida por la confianza del entrenador Horacio Bastit.

Un camino lleno de sacrificios

La joven voleibolista ha recorrido un largo camino para llegar a este momento. A pesar de los desafíos, su perseverancia y dedicación la han llevado a representar al país en las categorías sub-21 y sub-23. “Cuando el profe me llamó, yo estaba en otras. Me sorprendí, pero me tranquilicé”, recordó. Su deseo de seguir jugando y mejorar en cada partido es evidente, y su enfoque en el proceso es admirable.

Reconocimiento y gratitud para quienes la apoyaron en su trayectoria

En medio de su éxito, Braithwaite no olvida a quienes la han apoyado en su trayectoria. Agradeció a su familia, especialmente a su padre, quien la ha acompañado a los entrenamientos a pesar de su enfermedad. “Agradezco a mi papá por haberme llevado a todos mis entrenamientos y a mi mamá por apoyarme muchísimo todos los días”, expresó con emoción.

Próximos desafíos en la Liga para Elizabeth y Regatas Lima

Con su debut exitoso, Elizabeth Braithwaite y el equipo Regatas Lima se preparan para enfrentar a Atenea en la próxima jornada. La joven voleibolista está decidida a seguir demostrando su valía en la cancha y contribuir al éxito de su equipo en la Liga Peruana de Vóley.