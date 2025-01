Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver ONLINE el partido por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs Olva Latino cierra la jornada de domingo de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley? Las blanquiazules buscarán mantener su invicto en un partido que se disputará el domingo 5 de enero de 2025 a partir de las 5.00 p. m. en el Polideportivo Legado de Villa El Salvador. La transmisión correrá por cuenta de Latina TV y Movistar Deportes, que cuentan con los derechos exclusivos del torneo. En La República Deportes realizaremos una cobertura especial de este vibrante enfrentamiento.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro entre Alianza Lima y Olva Latino está programado para el domingo 5 de enero de 2025. Las ‘íntimas’ afrontarán este partido en lo más alto del torneo, luego de encajar tres victorias consecutivas que las mantiene como una de las invictas en la Liga Peruana de Vóley. Por su parte, Olva Latino no pasa por su mejor momento, luego de ganar solo un partido y perder los dos restantes en las primeras tres jornadas.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Olva Latino vóley?

El partido entre Alianza Lima vs Olva Latino se disputará a partir de las 5.00 p. m., hora local de Perú, y cerrará la cuarta jornada del torneo, que también tendrá los partidos de Túpac Amaru vs Deportivo Soan y Regatas Lima vs Géminis. Aquí te mostramos la hora de inicio del duelo en otros países del continente y en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO?

La transmisión oficial del partido estará a cargo de Latina TV y Movistar Deportes. Estos canales garantizan una cobertura completa del encuentro, con análisis previo y comentarios en vivo para enriquecer la experiencia del espectador. Además, estas plataformas aseguran que los fanáticos puedan disfrutar del partido desde cualquier lugar del país, ya que brindan una señal de alta calidad que permitirá seguir cada detalle del juego.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Olva Latino ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que prefieren ver el partido totalmente ONLINE y GRATIS, podrán hacerlo a través de los canales oficiales de YouTube de ambas plataformas. Asimismo, también podrás vivir el Alianza Lima vs Olva Latino por la cobertura que realizará La República Deportes, que te llevará todos los detalles de la previa, así como el minuto a minuto del partido.

Alianza Lima vs Olva Latino: entradas

Si no quieres perderte este encuentro y quieres asistir al Polideportivo Legado de Villa El Salvador, puedes comprar tus entradas a través de la página web de Joinnus. Esta es la lista de precios que incluyen no solo el Alianza Lima vs Olva Latino, sino todos los partidos del día: