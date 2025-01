Arsenal derrotó al Brentford y es escolta del Liverpool

El 2025 no podía comenzar de la mejor manera y los encargados de abrir el telón futbolero serían el Arsenal que visitó el Gtech Community Stadium para enfrentar al Brentford (3-1). Los Gunners consiguieron una importante victoria gracias a los goles de Gabriel Jesus, Mikel Merino y Gabriel Martinelli, por lo que ahora se ubican en la segunda casilla de la Premier League con 39 puntos, seis menos que el líder Liverpool (45).

El partido comenzó con buen ritmo, razón por la cual el elenco local abrió el marcador antes del primer cuarto de hora, lo que sorprendió al equipo de Mikel Arteta. Mikkel Damsgaard recuperó el balón casi en el mediocampo. En la corrida encontró el espacio para ceder el balón a Bryan Mbeumo (13’), quien recepcionó por el sector derecho. El camerunés se metió al área hasta acomodarse para su pierna izquierda y sacar un fuerte remate que rompió las redes del arco defendido por el arquero español David Raya.

Arsenal se reacomodó y luego de una confusión en el área, los defensas del Brentford no pudieron despejar el esférico que le quedó justo a Thomas Partey. El mediocampista ghanés envió un disparo colocado que el “1” de las Abejas no controló. En el rebote apareció Gabriel Jesus (29’) y de una buena ‘palomita’ colocó el 1-1 parcial.

Para el complemento Arteta metió un ‘café caliente’ y el Arsenal salió con otro semblante para darle vuelta al resultado. Primero con un Mikel Merino (50’) metido en al área para colocar el 2-1 parcial tras un rebote y luego Gabriel Martinelli (53’) sentenció un resultado que mantiene al equipo de Londres a la expectativa y con ganas de luchar por ganar la Premier League que este sábado continúa con su jornada 20. Entre los partidos que más destacan son: Tottenham vs. Newcastle, Crystal Palace vs. Chelsea, Manchester City vs. West Ham (4/01), Brighton vs. Arsenal, Liverpool vs Manchester United y Wolves vs. Nottingham (5/01).