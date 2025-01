¿A qué hora juega Arsenal vs Brentford EN VIVO por el primer partido del 2025 en la Premier League?

Arsenal vs Brentford será el primer partido de la Premier League en 2025, pero también el último de la fecha 19. Foto: composición/GLR

Arsenal vs Brentford será el primer partido de la Premier League en 2025, pero también el último de la fecha 19. Foto: composición/GLR

Arsenal vs Brentford EN VIVO se enfrentan este miércoles 1 de enero, desde las 12.30 p. m. (hora peruana), por el cierre de la fecha 19 en la Premier League 2024-25. El partido se jugará en el Gtech Community Stadium, con transmisión vía ESPN y Disney Plus (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue la previa de La República Deportes en su página web.

¿A qué hora juega Arsenal vs Brentford?

El juego entre Arsenal y Brentford se podrá seguir en territorio peruano a partir de las 12.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 11.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿En qué canal ver Arsenal vs Brentford?

La transmisión por TV del Arsenal vs Brentford estará a cargo de la cadena internacional ESPN para Perú y otros países de Sudamérica. Según la región en la que te ubiques, deberás sintonizar estas señales para disfrutar del encuentro.

Centroamérica: Max

México: TNT

Sudamérica: ESPN

Estados Unidos: Universo, USA.

Posible alineaciones de Arsenal vs Brentford

Estos son los probables equipos titulares de Arsenal y Brentford para el partido por la Premier League de Inglaterra.

Arsenal : Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Havertz; Saka, Martinelli Y Gabriel Jesus.

: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Havertz; Saka, Martinelli Y Gabriel Jesus. Brentford: Flekken; Ajer, Collins, Mee, Lewis-Potter; Janelt, Nørgaard, Damsgaard; Mbeumo, Schade y Wissa.

Arsenal vs Brentford: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para el Arsenal vs Brentford. El equipo gunner es claro favorito.

Betsson: gana Arsenal (1,43), empate (5,20), gana Brentford (7,20)

Bet365: gana Arsenal (1,42), empate (5,00), gana Brentford (6,50)

Betano: gana Arsenal (1,44), empate (4,75), gana Brentford (7,00)

1XBet: gana Arsenal (1,46), empate (5,04), gana Brentford (7,08)

Coolbet: gana Arsenal (1,43), empate (5,10), gana Brentford (7,55)

Doradobet: gana Arsenal (1,44), empate (5,00), gana Brentford (6,66).

Arsenal vs Brentford: previa

Arsenal (36) le dará la bienvenida al 2025 con un duelo que se le presenta propicio para volver al segundo lugar de la tabla de posiciones en la Premier League. El equipo gunner visitará a un Brentford (24) que arrastra una mala racha de tres partidos consecutivos sin poder ganar, todo lo contrario a los de Mikel Arteta, que llevan ocho juegos seguidos sin perder.

Aunque está algo lejos del líder Liverpool (45), Arsenal tiene a su alcance al sorprendente Nottingham Forest (37), cuadro que se ubica como escolta de los reds. Un triunfo sobre las abejas les bastará a los de Holloway para desplazar al Bosque, pero el conjunto local quiere empezar con el pie derecho el nuevo año, por lo cual no le pondrán las cosas fáciles.

Historial reciente de Arsenal vs Brentford

Estos son los resultados de los últimos partidos entre Arsenal y Brentford, tanto por Premier League como por la Copa de la Liga de Inglaterra.