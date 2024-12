La Sunat, mediante un comunicado, se pronunció y mencionó que nunca se quiso sacar del cargo de administrador de Universitario a Jean Ferrari un día después del 'terremoto' que vivieron los hinchas de la 'U' cuando el mandamás crema, en conferencia de prensa, aseguró que el ente del Estado lo iba a destituir. "La comisión no se ha avocado ni ha adoptado ninguna decisión con respecto a la situación del administrador provisional del citado club", afirmó la entidad pública.

En el mismo pronunciamiento, la entidad estatal enfatizó que una comisión de la Intendencia Nacional de Formulación de Inversiones y Finanzas evaluó el plan de viabilidad presentado por la institución crema, el cual aprobó el último 24 de diciembre.

Comunicado de Sunat. Foto: Sunat

Jean Ferrari había afirmado que existía un acta de Sunat para sacarlo del cargo

Anteriormente, en entrevista con RPP, Jean Ferrari confesó que le filtraron información sobre su posible destitución: "Yo no voy a ser el que descubra que en el sector público principalmente se filtra información. Ahí es donde empieza todo el tema de este sistema de corrupción que existe en el país".

"Tengo el acta. Estaban simplemente basados al comunicado que sacó Sunat diciendo que mediante este comité que habían creado iban a evaluar la aprobación del plan de viabilidad y en segunda instancia evaluar a la continuidad del administrador, cosa que a nosotros nos sorprendió porque yo he sido ratificado en septiembre y la ley a mí me avala, me ampara. Después de la publicación de la ley, esta te da tres años forzosos y las tres causales para que yo pueda dejar el cargo es muerte, renuncia o invalidez física o mental. Esas son las tres únicas causales que pueden hacer de que yo salga del cargo. Entonces, ¿dónde calza el tema o el término evaluar la continuidad del administrador? No calza", aseveró el mandamás de la 'U'.

¿Qué dijo Jean Ferrari en la conferencia en que comunicó su supuesta destitución del cargo?

"Hemos recibido información muy sensible y preocupante, de lo que ya a estas horas se ha podido finiquitar, que es la posibilidad real, mediante un acta, para la destitución de mi persona como administrador del club. Esto se ha hecho en Sunat mediante un comité armado de manera exprés y saltándose toda la legalidad del caso", declaró Jean Ferrari el último jueves 26 en rueda de prensa.

"La ley nos respalda como administración. Han cometido un ‘caballazo’, como se puede denominar vulgarmente. Ante situaciones de esta naturaleza, pues hay que tratarla como amerita y lo que amerita evidentemente es la vulgaridad ante la ilegalidad de lo que se está cometiendo. Se está cometiendo irregularidad y lo que tenemos que hacer es combatir la corrupción", agregó.