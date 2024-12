Jean Ferrari apuntó contra Sunat por querer removerlo de Universitario: "Hay mucha corrupción"

Universitario de Deportes vivió horas de tensión el último jueves. En conferencia de prensa, Jean Ferrari confesó que Sunat tomó la decisión de removerlo de su cargo como administrador del cuadro merengue. No obstante, horas más tarde, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, salió a desmentir esta información y ratificó al dirigente crema. Tras estos sucesos, el exjugador aseguró que vio el acta con el que buscaban ponerle fin a su gestión en la 'U' y señaló que existe corrupción en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

En diálogo con RPP Noticias, Jean Ferrari confesó que le filtraron información sobre su posible destitución: "Yo no voy a ser el que descubra que en el sector público principalmente se filtra información. Ahí es donde empieza todo el tema de este sistema de corrupción que existe en el país".

"Tengo el acta. Estaban simplemente basados al comunicado que sacó Sunat diciendo que mediante este comité que habían creado iban a evaluar la aprobación del plan de viabilidad y en segunda instancia evaluar a la continuidad del administrador, cosa que a nosotros nos sorprendió porque yo he sido ratificado en septiembre y la ley a mí me avala, me ampara. Después de la publicación de la ley, esta te da tres años forzosos y las tres causales para que yo pueda dejar el cargo es muerte, renuncia o invalidez física o mental. Esas son las tres únicas causales que pueden hacer de que yo salga del cargo. Entonces, ¿dónde calza el tema o el término evaluar la continuidad del administrador? No calza", continuó el administrador de Universitario de Deportes.

Luego, Jean Ferrari dejó entrever que existe corrupción dentro de Sunat y que mucha gente quiso quedarse con Universitario debido al bual momento que están atravesando: "Yo creo que dentro de Sunat hay mucha corrupción, así como lo hay en Indecopi. Yo creo que en estos sectores hay gente muy corrupta y han visto en Universitario una plataforma muy atractiva, muy jugosa, porque ven cantidad de gente, ven plataforma política importante y, por otro lado, un gran negocio".

¿Qué dijo el Ministro de Economía sobre Jean Ferrari?

Horas después de las palabras de Jean Ferrari, José Arista, ministro de Economía y Finanzas, salió a desmentir dicha información y le mandó un mensaje al dirigente del cuadro crema.

"¿Cómo puede alguien dar por hecho un trascendido informal que haya recibido? Hasta donde se sabe, yo he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, detrás de ese acceso a información sensible. Así que, que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", señaló el titular de esta cartera en una conferencia de prensa.