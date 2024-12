Universitario vive uno de sus mejores momentos en el plano deportivo y financiero bajo la gestión de Jean Ferrari. No solo consiguió el bicampeonato en el año del centenario, sino también el club tuvo los mayores ingresos de su historia. Sin embargo, lo que vivieron los hinchas de la 'U' el último jueves 26 de diciembre borró el optimismo que el exfutbolista había construido. En conferencia de prensa, el mandamás crema comunicó que la Sunat tenía planeado sacarlo del cargo de forma "ilegal", pero el ente público se pronunció negando que su continuidad estuviera en duda. En ese contexto, el administrador estudiantil arremetió contra Reynaldo Moquillaza, socio del equipo que se había manifestado en contra del plan de viabilidad.

En horas de la noche del mismo jueves, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, tranquilizó a los hinchas de Universitario y desmintió los rumores que apuntaban a una destitución de Jean Ferrari por parte de la Sunat: "¿Cómo puede alguien dar por hecho un trascendido informal que haya recibido? Hasta donde se sabe, yo he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, detrás de ese acceso a información sensible. Así que, que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", expresó en rueda de prensa.

Jean Ferrari explota contra Reynaldo Moquillaza

En diálogo con RPP, Jean Ferrari agradeció al titular del sector Economía por sus palabras que tranquilizaron a la afición crema y enfatizó que las instituciones deportivas deben ser tomados en cuenta por el Estado.

“Celebro las palabras del ministro porque abordó un tema que normalmente no se toca que es el tema fútbol, el tema de instituciones deportivas. El hecho que haya tocado el tema implica que hay una problemática social porque lo que ha despertado Universitario ha sido a su hinchada, a la masa que se ha movido a nivel nacional y eso es evidentemente una preocupación para el Estado. Quiero celebrar las palabras del ministro poniéndole calma al tema”, declaró.

Por otro lado, se dio tiempo de responderle a Reynaldo Moquillaza, quien mostró su desacuerdo con el plan de viabilidad de la 'U', y le recordó su "nefasta gestión" cuando fue dirigente de Universitario. Además, acusó que personas vinculadas a Gremco estarían detrás de la decisión que iba a tomar la Sunat, de la cual incluso había un acta, según el administrador merengue.

“Hay información de que también hay gente allegada a Gremco detrás, más allá de esto porque habrá gente nefasta tratando de buscar intereses particulares. En el pago tributario he venido pagando más de 40 millones de soles en 3 años al Estado de 68 millones de soles que recibí la deuda", aseveró.

"En primer lugar, yo no tendría por qué responderle a una persona que hoy no tiene nada que ver con Universitario. Él (Reynaldo Moquillaza) ha sido dirigente de la ‘U’ en las épocas nefastas del club. La generación de deuda fue justamente en épocas en las que él participó. Entonces, hablar de economía de parte de él o decir que gente de fútbol no debe estar manejando la institución, tiene evidentemente intereses particulares. Un señor que no tiene la más mínima idea de cómo se maneja una institución deportiva, porque lo ha demostrado, no está en condiciones ni capacidad de criticar o hablar de lo que hoy está viviendo Universitario, que es un fenómeno social”, agregó Jean Ferrari.

Reynaldo Moquillaza se pronunció tras el rumor de destitución de Jean Ferrari

"No soy hombre de Gremco. Siempre he dicho que debemos honrar las deudas, pero los inventos no son reales. Tengo años en la institución, siempre he sacado la cara por el club. Hay inventos que no sé de dónde colocan mi nombre, he sido objeto de amenazas, han sido días movidos", dijo Moquillaza para Ovación.

"No estoy de acuerdo con ese plan de viabilidad, mi posición es que el club debe ser entregado a los socios lo más pronto posible y hay que pensar en instrumentos financieros que comprometan los ingresos de la institución y dejen un buen espacio, un gasto razonable para que se maneje operativamente. Tenemos que generar ingresos adicionales, instrumentos financieros para que se hagan nichos de inversión, la 'U' no necesita un médico o arqueólogo, tampoco necesita un administrador que sepa de fútbol, sino que tenga conocimientos financieros", añadió Moquillaza.