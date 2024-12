Este jueves 26 de diciembre, se anunció que la Sunat decidió remover a Jean Ferrari de su puesto como administrador temporal de Universitario de Deportes. En una conferencia de prensa, el exjugador confirmó que el organismo formó un comité de manera exprés para destituirlo del cargo que había ocupado desde 2021, calificando la decisión de ilegal e irregular. Además, el también abogado precisó que "por unanimidad" con su equipo de trabajo dará un paso al costado cuando sean notificados de manera oficial.

Tras conocerse la noticia y luego de sonar como reemplazo de Jean Ferrari, Reynaldo Moquillaza, exdirectivo de Universitario, brindó una entrevista a Radio Ovación y aseguró que si se abre el concurso para ocupar el cargo, pensará en la posibilidad de poder postular.

Reynaldo Moquillaza se pronunció tras destitución de Jean Ferrari de la administración de Universitario

"No soy hombre de Gremco. Siempre he dicho que debemos honrar las deudas pero los inventos no son reales. Tengo años en la institución, siempre he sacado la cara por el club. Hay inventos que no se de dónde colocan mi nombre, he sido objeto de amenazas, han sido días movidos", dijo en un inicio para Ovación.

Moquillaza cuestionó en Plan de Viabilidad que presentó la última administración de Universitario y que fue aprobado por la Sunat alegando que la 'U' debería ser entregado a los socios.

"No estoy de acuerdo con ese Plan de Viabilidad, mi posición es que el club debe ser entregado a los socios lo más pronto posible y hay que pensar en instrumentos financieros que comprometan los ingresos de la institución y dejen un buen espacio, un gasto razonable para que se maneje operativamente. Tenemos que generar ingresos adicionales, instrumentos financieros para que se hagan nichos de inversión, la 'U' no necesita un médico o arqueólogo, tampoco necesita un administrador que sepa de fútbol, sino que tenga conocimientos financieros", explicó.

Reynaldo Moquillaza habló de la posibilidad de reemplazar a Jean Ferrari en Universitario

El actual socio de Universitario señaló que es improbable que cuando se oficialice la salida de Jean Ferrari, entonces él sea nombrado, ya que tiene que haber un concurso.

"Es imposible que me nombren. La misma norma habla de un comité y debe haber un concurso. No pueden decir sale Jean y entra Reynaldo. En el concurso que se presente Ferrari, que Gremco presente a su representante y yo también me presento de manera personal", indicó.

Moquillaza negó que se haya comunicado con alguien para asumir la administración del club merengue. Asimismo, manifestó que si se abre la convocatoria para postular evaluará esa posibilidad junto con su familia.

"Si Sunat ha pensado en mí, no lo sé, no he tenido conversación con nadie, eso lo dejo en claro. Si sale el concurso lo pensaré con mi familia y veremos qué decisión tomamos. Los 3 años de gestión de Jean, hablando futbolísticamente, me han parecido representativos de la 'U',. Cuando campeona el equipo nadie se acuerda del presidente. Estimo que Sunat ha tomado una decisión sin importar si la 'U' campeonó o no", finalizó.