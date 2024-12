Ministro de Economía desmiente salida de Jean Ferrari de Universitario: "Que se quede tranquilo"

Este jueves 26 de diciembre, Jean Ferrari brindó una conferencia de prensa, en la que contó que la Sunat habría decidido removerlo de su cargo como administrador de Universitario de Deportes. Ante ello, José Arista, ministro de Economía y Finanzas, salió a desmentir dicha información y le mandó un mensaje al dirigente del cuadro crema.

"¿Cómo puede alguien dar por hecho un trascendido informal que haya recibido? Hasta donde se sabe, yo he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, detrás de ese acceso a información sensible. Así que, que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", señaló el titular de esta cartera en una conferencia de prensa.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre su supuesta salida de Universitario?

En conferencia de prensa, Jean Ferrari se mostró consternado por una supuesta salida de Universitario y califica dicha decisión como ilegal.

"Hemos recibido información muy sensible y preocupante, de lo que ya a estas horas se ha podido finiquitar, que es la posibilidad real, mediante un acta, para la destitución de mi persona como administrador del club. Esto hecho en Sunat mediante un comité armado de manera exprés y saltándose toda la legalidad del caso", sostuvo.

"La ley nos respalda como administración. Han cometido un ‘caballazo’, como se puede denominar vulgarmente. Ante situaciones de esta naturaleza, pues hay que tratarla como amerita y lo que amerita evidentemente es la vulgaridad ante la ilegalidad de lo que se está cometiendo. Se está cometiendo irregularidad y lo que tenemos que hacer es combatir la corrupción", añadió.

"Si tenemos que pelear, lo vamos a hacer desde afuera como corresponde. Que quede claro que nosotros estamos para pelear contra actos de corrupción. Si tengo que pelear contra corruptos, lo voy a hacer acá. Y si lo tengo que hacer en otra vereda, también lo voy a hacer, porque estamos en un país lleno de corruptos, lleno de gente que quieren llenarse los bolsillos haciendo cosas por debajo de la mesa, de hacer arreglos. Yo no estoy en esa línea, si quieren pleito, van a tener pleito. Estoy dispuesto a pelear contra los corruptos", concluyó el exjugador.

¿Qué pasará con Fabián Bustos en Universitario?

Por otro lado, se conoció que Fabián Bustos había tomado la decisión de renunciar a su puesto como entrenador si se confirmaba la salida de Jean Ferrari del club crema.

No obstante, los hinchas del conjunto de Ate ya pueden respirar tranquilos, debido a que el ministro de Economía desmintió esos rumores. Recordemos que el estratega argentino llegó a esta escuadra a inicios del 2024 y logró coronarse campeón de la Liga 1.