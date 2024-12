Aldo Corzo es en la actualidad uno de los referentes de Universitario de Deportes. El lateral nacional es el capitán del cuadro crema y uno de los jugadores más representativos de la institución. El jugador de la selección peruana inició su carrera profesional en Alianza Lima y luego de varios años llegó a la 'U', club del que es hincha confeso. Luego de salir bicampeón nacional, Corzo recordó su etapa en el cuadro íntimo en una reciente entrevista.

En una charla con ‘Cuto’ Guadalupe para el programa ‘La Fe de Cuto’, Aldo Corzo rememoró sus inicios en el fútbol y en una parte de la entrevista fue consultado por las diferencias que existe en el vestuario de Alianza Lima y Universitario.

Aldo Corzo y las diferencias que encuentra entre un jugador de Alianza Lima y Universitario

Tras la pregunta, el defensor de 35 años aseguró que el jugador blanquiazul es más talento y el de Universitario es más trabajo. Corzo no dudó en resaltar la "garra" que ha caracterizado al futbolista merengue.

"El camerín de Alianza Lima es más criollo, es más de la viveza, más pícaro. De baile otra onda. El de la U me gusta mas porque va por la broma, por la chacota. El jugador de la ‘U’ es mas noble, es mas trabajador. El de Alianza es más talento y el de la ‘U’ es más trabajo. La garra es trabajo, cuando no hay talento, hay trabajo", contestó.

Como se recuerda, Aldo Corzo llegó a Alianza Lima en el 2008 y debutó profesionalmenete con esta camiseta. Dos años después, se fue a la Universidad San Maertín hasta que llegó a Universitario.

"Otra cosa es jugar en menores de Alianza Lima, en el competitivo. La gente ahí jugaba por su comida. Muchos me decían y no lo tomó a mal: ‘Tú que haces acá, si tú tienes plata’, pero no era por eso, era porque me gustaba. Tuve amigos de Regatas, del Santa María y del Markham que han ido Alianza y han durado dos días. No les gusta el ambiente, a mí el fútbol me dio otra perspectiva de la vida (..). Debuté en el 2008 ante Sport Boys. Yo era el quinto lateral derecho. Me sube Miguel Ángel Arrué. En el equipo estaba Joel Herrera, Martín Tenemás, Reaños, Nico Nieri. Yo decía que si no me ven por el futbol que me vean por el físico y corría todo el estadio, corría y corría, para que me vean", recordó.

¿Cuántos títulos ha ganado Aldo Corzo?

El futbolista peruano posee 3 títulos en su palmarés: dos títulos nacionales con Universitario (en el 2023 y 2024) y uno con Universidad San Martín de Porres en el 2010.