El fichaje de Diego Churín generó gran revuelo entre los hinchas de Universitario. La llegada del delantero argentino a Ate busca reforzar la ofensiva crema para afrontar una dura temporada tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Jean Ferrari, administrador del club, explicó los motivos de su contratación y resaltó similitudes con Álex Valera, uno de los jugadores más queridos por la afición ‘merengue’ y goleador del equipo en los últimos años.

Churín, de 35 años, llega procedente de Cerro Porteño, equipo paraguayo en el que militó durante cinco años. A pesar de no haber tenido su mejor desempeño en el 2024, Ferrari confía en que el atacante será clave en el esquema táctico de Universitario para el próximo campeonato. El dirigente destacó su capacidad para liderar el frente de ataque y aportar con su experiencia internacional.

Jean Ferrari explica las razones por las que Diego Churín es nuevo delantero de Universitario

Jean Ferrari no dejó dudas al responder por qué Universitario optó por Diego Churín como el refuerzo ideal para la temporada 2025. En entrevista con ‘Desmarcados’, programa del canal de YouTube Denganche, señaló que la elección no fue casualidad y que el perfil del argentino encaja perfectamente con las necesidades del equipo.

“Sabíamos que necesitábamos un jugador posicional, con una característica parecida a la de (Alex) Valera. Eso era lo que nosotros estábamos buscando, porque era lo que sentíamos que necesitábamos, tanto Fabián (Bustos) como la dirección técnica, en este caso Manuel (Barreto), y la secretaría deportiva empezó con la búsqueda”, explicó Ferrari.

Asimismo, el exfutbolista detalló los diversos factores que existen al momento de fichar a un jugador y arremetió contra sus detractores. “Hay una cantidad de variables que te hacen ver que el análisis no es simplemente si juega bien o mal, si hace goles o no. No es tan sencillo como muchos creen. Algunos piensan que esto es como jugar al play y esto no es así”, apuntó.

¿Cómo le fue a Diego Churín en 2024?

El 2024 no fue un año sencillo para Diego Churín. Durante su etapa en Cerro Porteño, el delantero enfrentó una temporada marcada por altibajos. Si bien inició el año como titular, su rendimiento se vio afectado por lesiones y una baja en su cuota goleadora, lo que generó críticas entre los seguidores del club paraguayo.

La periodista paraguaya Ingrid Noguera se comunicó con el programa de YouTube ‘Mano a mano’ y analizó el último año del argentino. “Él es el máximo goleador de la Nueva Olla, el tercer máximo goleador en la historia del club y el máximo goleador extranjero. Tuvo muy buenas cifras y muy buenas performances en su primer ciclo en Cerro Porteño, pero en su vuelta los números no le acompañaron como en la primera oportunidad. Tuvo solo 11 anotaciones en el 2023 y 6 en este 2024”, señaló.

“Teniendo en cuenta las características del jugador, siendo un '9′ de área y sabiendo la capacidad que tiene, estos números son pocos favorables para él. Creo que se cumplió su ciclo en Cerro Porteño y realmente la hinchada azulgrana no estuvo conforme en este segundo tramo de su carrera en Paraguay. Por eso, justamente se tomó la decisión que él no continúe”, agregó Noguera.

Diego Churín fue presentado como nuevo refuerzo de Universitario

La llegada de Diego Churín no pasó desapercibida. Universitario realizó una presentación especial para su nuevo delantero, que incluyó un mural de grafiti en las inmediaciones del Estadio Monumental. Este detalle no solo sirvió para darle la bienvenida, sino también para reforzar el vínculo con la hinchada crema, conocida por su pasión y apoyo incondicional.

El mural, que muestra a Churín con la camiseta crema y un fondo alusivo al club, fue un gesto que emocionó al jugador. “Hola, cremas. Es un honor para mí llegar al más grande del Perú y dejarlo todo. Nos vemos pronto. Aguante la ‘U’”, expresó Churín mediante un video que publicó el club en sus redes sociales.

Universitario espera que el argentino se adapte rápidamente al equipo y contribuya a alcanzar los objetivos trazados para el 2025. La directiva, encabezada por Jean Ferrari, confía en que este fichaje será un acierto y que Churín se convertirá en una de las figuras más destacadas del próximo torneo.